Pokémon Go: Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon - Alle Aufgaben gelöst!

Zur Jahresmitte meldet sich Team Go Rocket mit der Spezialforschung Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon in Pokémon Go zurück! Erneut gibt's für euch eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen und verschiedene Belohnungen abzustauben, darunter ein neues, legendäres Crypto-Pokémon!

So löst ihr die Spezialforschung Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon in Pokémon Go:

Voraussetzung für den Erhalt von "Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon" ist, dass ihr zuvor die Spezialforschung "Eine Beunruhigende Situation" abgeschlossen habt. Ist das noch nicht der Fall, bekommt ihr sie eben erst, wenn ihr damit fertig seid.

Durch diese neue Spezialforschung habt ihr im Zeitraum vom 17. Juni 2021 um 0 Uhr bis zum 1. September um 0 Uhr Zeit, euch das legendäre Crypto-Hoh-Oh zu sichern. Und weitere Belohnungen sind auch noch mit dabei!

So löst ihr die einzelnen Questschritte:

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (1/6)

Fange 10 Pokémon - Begegnung mit Teddiursa

Drehe die Fotoscheibe von 3 Pokéstops oder Arenen - 1 Sonnenstein

Erlöse 1 Crypto-Pokémon - 15 Pokébälle

Belohnungen: 1.500 EP, 500 Sternenstaub, Begegnung mit Duflor

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (2/6)

Besiege 5 Rüpel von Team Go Rocket - 5 Hypertränke

Fange 5 Crypto-Pokémon - 5 Beleber

Erlöse 3 Crypto-Pokémon - 15 Pokébälle

Belohnungen: 2.000 EP, 500 Sternenstaub, Begegnung mit Xatu

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (3/6)

Verwende 3 sehr effektive Lade-Attacken in Arenakämpfen - 1 Sofort-TM

Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga - 1 Lade-TM

Erlöse 5 Crypto-Pokémon - 15 Hyperbälle

Belohnungen: 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Rocket-Radar

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (4/6)

Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo - Begegnung mit Flamara

Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff - Begegnung mit Aquana

Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra - Begegnung mit Blitza

Belohnungen: 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Super-Rocket-Radar

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (5/6)

Finde den Anführer von Team Go Rocket - 5 Toptränke

Kämpfe gegen den Anführer von Team Go Rocket - 5 Top-Beleber

Besiege den Anführer von Team Go Rocket - 1 King-Stein

Belohnungen: 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Larvitar

Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon (6/6)

Belohnung abholen - 2.000 EP

Belohnung abholen - 2.000 EP

Belohnung abholen - 2.000 EP

Belohnungen: 2 silberne Sananabeeren, 2.000 Sternenstaub, 1 Glücksei

Holt euch Ho-Oh als Crypto-Pokémon!

