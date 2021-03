Pokémon Go Elektrotastisch-Event - Zapplardin fangen und wie ihr die befristete Forschung löst

Erstmals findet das sogenannte Elektrotastisch Event in Pokémon Go statt. Wie ihr euch bei dem Namen schon denken könnt, dreht sich hier alles um Elektro-Pokémon!

Das müsst ihr über das Elektrotastisch Event in Pokémon Go wissen:

Welche Pokémon tauchen häufiger auf?

Natürlich tauchen vor allem Elektro-Pokémon häufiger in der Wildnis auf, zum Beispiel Alola-Kleinstein, Voltobal, Frizelbliz und Flunschlik. Indes feiert Zapplardin im Zuge des Events sein Debüt im Spiel!

Aus 5km-Eiern können die Pokémon Pichu, Elekid, Frizelbliz, Sheinux, Wattzapf, Zapplardin und Flunschlik schlüpfen.

In Stufe-1-Raids erwarten euch Voltobal, Sheinux, Elezeba, Klikk und Zapplardin, in Raids der Stufe 3 bekommt ihr es mit Alola-Raichu, Alola-Georok, Magneton und Ampharos zu tun.

Weitere Premieren erwarten euch ebenfalls in den Raids. Erstmals erscheint Voltolos in der Tiergeistform in Stufe-5-Raids, während Mega-Voltenso in Mega-Raids seinen Einstand feiert. Außerdem sind Mega-Hundemon und Mega-Rexblisar anzutreffen.

Zu guter Letzt besteht während des Events eine höhere Chance auf Entwicklungsitems aus Geschenken.