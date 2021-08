Pokémon Go Evoli Community Day - Alle Infos und alle exklusiven Attacken, die es lernen kann

Evoli bekommt einen weiteren Community Day in Pokémon Go spendiert, was euch eine weitere Chance gibt, an schillenden Evoli und Bonbons für die Entwicklung aufzustocken.

Das solltet ihr über den Evoli Community Day in Pokémon Go wissen:

Wann findet der Evoli Community Day in Pokémon Go statt? Es gibt so viele Entwicklungen von Evoli, dass ein Tag nicht ausreicht, daher erstreckt sich der neue Community Day mit Evoli über zwei Tage. Er findet am 14. und 15. August 2021 jeweils im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr statt.

Lohnt sich der Evoli Community Day in Pokémon Go? Auf der einen Seite bietet euch der Evoli-Community-Day das übliche Programm, das ihr von diesem Event kennt. Im Event-Zeitraum taucht Evoli häufiger in der Wildnis und es gibt eine höhere Chance, ein schillerndes Evoli zu fangen. Darüber hinaus solltet ihr ein paar Schnappschüsse machen, um weitere Evoli anzulocken und zu fangen. Und natürlich wird das Pokémon auch über Rauch und Lockmodule angelockt. Weitere Boni: Eier schlüpfen im Event-Zeitraum viermal so schnell, der Rauch hält erneut drei Stunden lang und auch Lockmodule laufen drei Stunden lang. Im In-Game-Shop ist für 1.280 Pokémünzen eine Community-Day-Box erhältlich, die euch 50 Hyperbälle, 5x Rauch, eine Top-Sofort-TM sowie eine Top-Lade-TM beschert. Exklusive Attacken und andere Besonderheiten Im Zeitraum vom Freitag, den 13. August 2021 um 19 Uhr, bis Montag, den 16. August 2021 um 19 Uhr, gibt es außerdem ein paar spezielle Attacken, die euer Evoli beherrscht, wenn ihr es währenddessen entwickelt, und andere Besonderheiten. Gefangene oder ausgebrütete Evoli beherrschen die Attacke Zuflucht

beherrschen die Attacke Zuflucht Aquana: Siedewasser

Siedewasser Blitza: Blitzkanone

Blitzkanone Flamara: Kraftkoloss

Kraftkoloss Psiana: Spukball

Spukball Nachtara: Psychokinese

Psychokinese Folipurba: Kugelsaat

Kugelsaat Glaziola: Aquawelle

Aquawelle Feelinara: Psychoschock

Psychoschock Für die Entwicklung zu Feelinara sind im Event-Zeitraum nur 7 statt 70 Herzen erforderlich

Pokémon Go: Alle Aufgaben der befristeten Forschung am Evoli Community Day Für alle Spieler und Spielerinnen gibt's eine neue, befristete Forschung, die euch ein paar Belohnungen beschert. Diese Aufgaben müsst ihr dafür erfüllen: Community Day: Evoli Verwende 5 Power-ups bei Pokémon - 1 Moos-Lockmodul

Fange 5 Evoli - 1 Gletscher-Lockmodul

Belohnungen: 1.000 EP, Begegnung mit Evoli