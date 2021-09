Pokémon Go Fashion Week 2021: Alle Aufgaben gelöst

Mit der Fashion Week wird es in Niantics Pokémon Go wieder ein wenig modisch. Aber nicht nur ein neues Event steht auf dem Programm, auch ein brandneues Pokémon gibt sein Debüt im Spiel - inklusive einer neuen Spielmechanik.

Das solltet ihr über die Fashion Week 2021 in Pokémon Go wissen:

Wann findet die Fashion Week 2021 in Pokémon Go statt?

Eine ganze Woche lang habt ihr Zeit, um an der Fashion Week in Pokémon Go teilzunehmen. Los geht es am Dienstag, den 21. September 2021, um 10 Uhr. Am Dienstag, den 28. September 2021 um 20 Uhr endet das Event wieder.