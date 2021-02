Pokémon Go: Fehler sorgt für kostenlose Kanto Tour - Bonus-Event als Entschädigung

Käufer und Käuferinnen eines Kanto-Tour-Tickets bekommen ein Bonus-Event

Anfangs erhielten einige auch ohne Ticketkauf die Event-Inhalte

Ein Termin dafür steht noch aus

Zum Start des großen Events am vergangenen Samstag lief in Pokémon Go nicht alles reibungslos.

Eigentlich sollten an der Pokémon Go Tour: Kanto nur Spieler und Spielerinnen teilnehmen können, die ein entsprechendes Ticket für 12 Euro gekauft haben.

Anfangs konnten aber auch Spieler und Spielerinnen Zugang dazu erhalten, die kein Ticket gekauft hatten. Schnell nach dem Start in den ersten Regionen rund um die Welt - Neuseeland und Australien - gab es Berichte über diesen kostenlosen Zugang. Natürlich zum Unmut derjenigen, die extra dafür gezahlt hatten.

Erst mehrere Stunden nach dem Start, hierzulande mitten in der Nacht, meldete sich Niantics Support auf Twitter zu Wort und gab an, das Problem zu untersuchen. Gegen 9 Uhr folgte ein weiterer Tweet, mit dem ein Bonus-Event für Käufer und Käuferinnen eines Tickets angekündigt wurde.

Trainers, Thanks for your patience while we looked into the Pokémon GO Tour: Kanto ticket issues. We will be hosting a bonus event for all paid ticket holders at a later date. Please stay tuned for details. — Niantic Support (@NianticHelp) February 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In der Zwischenzeit hatte das Unternehmen den Fehler behoben. Wann dieses Entschädigungs-Event stattfindet, dazu liegen bis dato noch keinerlei Informationen vor.

Das Event gab den Spielern eine Menge Aufgaben an die Hand, darunter zehn Sammler-Herausforderungen und zwei Spezialforschungen - Letztere führen zu garantierten Begegnungen mit einem schillernden Ditto und einem schillernden Mew.

Manche Dinge waren indes nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Zum Beispiel die Tatsache, dass manche Pokémon, die allein in Raids auftauchten, nur im Event-Zeitraum verfügbar waren. Unklar war für einige ebenso, wo genau sie die neuen, auf Spielern und Spielerinnen aus der Community basierenden Tour-Herausforderer besiegen können.

Wenigstens blieben die Server in all der Zeit stabil und ermöglichten es den Leuten, ohne große Probleme ihre Pokémon zu fangen.