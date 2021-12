Pokémon Go Feiertage 2021 - Arktips Debüt und alle kostümierten Pokémon

Weihnachten steht vor der Tür und das wird auch dieses Jahr erneut in Pokémon Go gefeiert. Bis zum Jahresende finden die Pokémon Go Feiertage 2021 statt und präsentieren euch neben speziellen und einem neuen Pokémon auch mehrere Aktivitäten! Hier ist unser Überblick über alles, was passiert.

Alles über die Feiertage 2021 in Pokémon Go:

Wann starten und enden die Pokémon Go Feiertage 2021? Die Pokémon Go Feiertage beginnen am Donnerstag, dem 16. Dezember 2021, um 10 Uhr. Sie laufen dann etwas mehr als zwei Wochen lang und gehen schließlich am Freitag, dem 31. Dezember 2021, um 20 Uhr zu Ende.

Welche Pokémon kann ich während der Pokémon Go Feiertage 2021 fangen? Im Grunde bestehen die Pokémon Go Feiertage 2021 aus insgesamt zwei großen Teilen, wobei manche Boni auch für die gesamte Dauer gelten. Alles weitere dazu lest ihr nachfolgend. Pokémon Go Winter-Event (16. bis 31. Dezember 2021) Während der gesamten Laufzeit sind folgende Boni aktiv: Bis zu 45 Geschenke lassen sich pro Tage öffnen, euer Item-Beutel kann bis zu 40 Geschenke fassen

Rüpel von Team Go Rocket setzen häufiger Pokémon der Typen Wasser und Eis ein

Mega-Rexblisar erhält einen WP-Boost Weiterhin tauchen folgende kostümierte Pokémon auf: Pikachu mit weihnachtlicher Mütze

Weihnachts-Botogel

Weihnachts-Damhirplex

Weihnachts-Seemops

Weihnachts-Petznief

Weihnachts-Glaziola Im In-Game-Shop sind überdies neue Kleidungsstücke - Festliche Mütze, Jacke und Shorts - erhältlich, zudem folgende Boxen: Spezialbox (480 PokéMünzen): 50 Pokébälle, 2 Premium-Kampf-Pässe, 2 Super-Brutmaschinen, 3 Sternenstücke

Hyperbox (1.480 PokéMünzen): 25 Hyperbälle, 18 Raid-Pässe, 5 Super-Brutmaschinen, 5-mal Rauch

Abenteuerbox (1.480 PokéMünzen): 18 Super-Brutmaschinen, 2 Brutmaschinen, 2-mal Rauch, 4 Sternenstücke Folgende Pokémon schlüpfen während des Events aus 7km-Eiern, die ihr in dem Zeitraum erhalten habt: Quiekel, Weihnachts-Petznief, Kussilla, Galar-Flampion, Arktip und Frigometri Pokémon Go Feiertage 2021: Teil 1 (16. bis 23. Dezember 2021) Teil eins der Pokémon Go Feiertage findet im Zeitraum vom 16. Dezember 2021 um 10 Uhr bis zum 23. Dezember 2021 um 20 Uhr statt. Folgende Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis: Pikachu mit weihnachtlicher Mütze, Quiekel, Weihnachts-Damhirplex, Weihnachts-Botogel, Schneppke, Weihnachts-Seemops, Shnebedeck, Gelatini, Weihnachts-Petznief, Alola-Sandan und Frigometri In Raids sieht es folgendermaßen aus: Stufe 1: Pikachu mit weihnachtlicher Mütze, Alola-Sandan, Quiekel, Weihnachts-Seemops und Weihnachts-Petznief

Stufe 3: Austos, Weihnachts-Damhirplex, Weihnachts-Botogel und Weihnachts-Glaziola

Stufe 5: Kyurem

Mega: Mega-Stahlos Pokémon Go Feiertage 2021: Teil 2 (23. bis 31. Dezember 2021) Mit Teil zwei der Pokémon Go Feiertage geht es dann wiederum vom 23. Dezember 2021 um 20 Uhr bis zum 31. Dezember 2021 um 20 Uhr weiter. Während dieses Zeitraums erhaltet ihr beim ersten Drehen eines Pokéstops an einem Tag eine kostenlose Brutmaschine. Folgende Pokémon tauchen während des zweiten Teils häufiger in der Wildnis auf: Pikachu mit weihnachtlicher Mütze, Quiekel, Weihnachts-Botogel, Weihnachts-Damhirplex, Weihnachts-Seemops, Schneppke, Shnebedeck, Weihnachts-Petznief, Gelatini, Alola-Vulpix, Frigometri und Arktip Bei den Raids sieht es während Teil zwei wie folgt aus: Stufe 1: Pikachu mit weihnachtlicher Mütze, Alola-Vulpix, Weihnachts-Seemops, Weihnachts-Petznief, und Galar-Flampion

Stufe 3: Lapras, Weihnachts-Botogel, Weihnachts-Damhirplex und Weihnachts-Glaziola

Stufe 5: Kyurem

Mega: Mega-Rexblisar Exklusive Feldforschungen während der Pokémon Go Feiertage 2021 Folgt.