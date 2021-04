Pokémon Go Feldforschungsdurchbruch: Mai 2021 - was ihr aktuell bekommt!

Ein Feldforschungsdurchbruch in Pokémon Go beschert euch eine garantierte Begegnung mit einem bestimmten Pokémon.

Und das jede Woche einmal aufs Neue. Lest hier, welches Pokémon es aktuell gibt und was ihr dafür tun müsst.

Was ihr aktuell beim Feldforschungsdurchbruch in Pokémon Go bekommt:

Welches Pokémon gibt es für einen Feldforschungsdurchbruch? Das Pokémon, das ihr für einen Feldforschungsdurchbruch im Mai 2021 bekommen könnt: Galar-Ponita

Verfügbar von: 1. Mai 2021 um 22 Uhr bis 1. Juni 2021 um 22 Uhr Bis zum 1. Mai 2021 um 22 Uhr könnt ihr indes noch Quabbel (männlich) bekommen.

Was muss ich dafür tun? Einen Feldforschungsdurchbruch in Pokémon Go erzielt ihr, wenn ihr an sieben Tagen Feldforschungen erfüllt habt. Die müsst ihr nicht an sieben Tagen hintereinander erfüllen, es kann auch Pausen dazwischen geben. Euren aktuellen Fortschritt auf dem Weg zum Feldforschungsdurchbruch seht ihr anhand von Stempeln im "Feld"-Reiter des Aktivitätenbildschirms anhand für Stempeln, die ihr für jeweils einen Tag bekommt. Habt ihr das Feld mit dem Paket erreicht, gelingt euch der Durchbruch. Neben der garantierten Begegnung mit einem Pokémon erhaltet ihr außerdem noch Sternenstaub und vom Zufall bestimmte Items. Im Mai könnt ihr Galar-Ponita fangen.