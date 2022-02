Pokémon Go Flabébé entwickeln - So bekommt ihr Floette und Florges

Flabébé ist ein Pokémon aus der sechsten Generation, stammt aus der Kalos-Region und kommt nun endlich auch zu Pokémon Go. Und das inklusive seiner beiden Entwicklungen!

Heißt auch: Weitere Pokémon, um euren Pokédex damit zu füllen! Wir zeigen euch, was ihr dafür jeweils tun müsst.

Was ihr über die Entwicklung von Flabébé in Pokémon Go wissen müsst:

Flabébé, Floette und Florges in Pokémon Go Flabébé, Floette und Florges gehören allesamt zur sechsten Pokémon-Generation und stammen somit ursprünglich aus der Kanto-Region. Im Rahmen des Events zum Valentinstag 2022 wurden sie neu ins Spiel eingeführt. Für die Entwicklung von Flabébé zu den beiden anderen Pokémon gibt es bestimmte Voraussetzungen. Flabébé und seine Entwicklungen.

Wo finde ich Flabébé in Pokémon Go? Flabébé wurde während des Events zum Valentinstag 2022 in Pokémon Go eingeführt - und mit ihm auch seine beiden Entwicklungen Floette und Florges. Während des Event-Zeitraums konntet ihr Flabébé in der Wildnis begegnen. Je nach Region gibt es dabei unterschiedliche Farbvarianten. Als Rotblütler ist Flabébé in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anzutreffen, als Blaublütler in der Asien-Pazifik-Region und als Gelbblütler auf dem amerikanischen Kontinent. Als Weißblütler und Orangeblütler ist es überall zu finden. Wie selten das Pokémon nach dem Event im Spiel auftaucht, wissen wir derzeit nicht.