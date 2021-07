Pokémon Go Floink Community Day - Alle Infos zum Tag des Feuerferkels

Heute wird es versaut in Pokémon Go, denn der aktuelle Community Day dreht sich um das Feuerferkel-Pokémon Floink. Und da gibt's wie immer einiges zu fangen!

Das solltet ihr über den Floink Community Day in Pokémon Go wissen:

Lohnt sich der Floink Community Day in Pokémon Go?

Habt ihr bisher wenig gute Exemplare von Floink, ist das hier eine gute Gelegenheit, mit ein wenig Glück ein paar effektive Feuer-Pokémon zu erhalten. Wie immer lohnt es sich, eine Menge Exemplare des Pokémon zu fangen, wenn ihr darauf aus seid, es zu entwickeln und zu verbessern. Dafür braucht ihr natürlich Bonbons beziehungsweise XL-Bonbons.

Zum einen taucht Floink häufiger in der Wildnis auf. Bleibt ihr lieber zu Hause, wird es aber auch durch Lockmodule und Rauch angelockt. Und vergesst nicht, an diesem Tag ein paar Schnappschüsse zu machen, um noch mehr von ihnen anzulocken.

Wer zudem die gefangenen Floink hortet, kann sie später mit anderen tauschen und so vielleicht ein paar Glücks-Pokémon erhalten. Das spart euch später dann Sternenstaub beim Hochpowern. Und wie immer am Community Day gibt es eine höhere Chance, ein schillerndes Floink zu erhalten, das damit sein Debüt im Spiel gibt.

Wenn ihr bis spätestens 19 Uhr ein Ferkokel zu Flambirex entwickelt, bekommt dieses dadurch die Lade-Attacke Lohekanonade.

Weitere Boni: Während des Community Days bekommt ihr die dreifache Menge an Sternenstaub für gefangene Pokémon. Wenn ihr also noch Sternenstaub für Power-ups und Co. braucht, lohnt es sich, zu fangen was geht. Des Weiteren läuft erneut der Rauch drei Stunden lang.

Im In-Game-Shop ist für 1.280 Pokémünzen eine Community-Day-Box erhältlich, die euch 50 Hyperbälle, 5x Rauch, 5 Sternenstücke sowie eine Top-Lade-TM beschert.