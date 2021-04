Pokémon Go Freundschaftstag: Sammler-Herausforderung gelöst und was ihr noch wissen müsst!

Am Freundschaftstag in Pokémon Go dreht sich - Überraschung - alles ums Thema Freundschaft! Und um Pflanzen. Es gibt Pokémon zu fangen, ihr könnt besser mit Freunden und Freundinnen tauschen und mehr.

Was ihr über den Freundschaftstag in Pokémon Go wissen solltet:

Wann findet der Freundschaftstag in Pokémon Go statt? Wie der Name des Events schon andeutet, findet der Freundschaftstag nur an einem einzigen Tag statt. Und das noch nicht einmal den ganzen Tag über, vielmehr habt ihr nur drei Stunden Zeit dafür. Und zwar am Samstag, den 24. April 2021, von 11 bis 14 Uhr. Währenddessen gibt's ein paar Dinge zu tun und wer die Aufgaben erfüllen möchte, sollte sich dafür nicht allzu viel Zeit lassen.

Welche Pokémon tauchen häufiger auf? Während des Freundschaftstages erscheinen verschiedene Pflanzen-Pokémon häufiger in der Wildnis. Darüber hinaus regnet es währenddessen grünes Konfetti vom Himmel. Zudem sind mehrere verschiedene Boni aktiv: Beim Tausch besteht eine höhere Chance, ein Glücks-Pokémon zu erhalten. Dieser Bonus ist bis 17 Uhr aktiv!

Die Tauschreichweite wird auf 40 Kilometer erhöht

Ihr bekommt dreimal so viele Fang-EP

Rauch hält während des Events drei Stunden lang an

Auch Lockmodule laufen währenddessen drei Stunden lang