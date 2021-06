Pokémon Go Galar Flegmon entwickeln - So bekommt ihr Galar Lahmus und Galar Laschoking

Galar Flegmon ist das neueste Pokémon aus der Galar-Region, das ihr in Pokémon Go fangen könnt. Das wirkt sich natürlich auch auf die Entwicklung aus, die sich von einem normalen Flegmon unterscheidet.

Fakt ist, dass ihr damit euren Gen-8-Pokédex weiter füllen könnt und wir zeigen euch, wie genau ihr das anstellt!

Was ihr über die Entwicklung von Galar Flegmon in Pokémon Go wissen müsst:

Galar Flegmon, Lahmus und Laschoking in Pokémon Go Eingeführt wurde Galar Flegmon in Pokémon Schwert und Schild mit der Veröffentlichung des DLCs Die Insel der Rüstung, wo ihr es auf der Rüstungsinsel finden und fangen könnt. Wie bei allen anderen Galar-Pokémon zeigen sich auch Flegmon, Lahmus und Laschoking in dieser Form in einem anderen Design. Das heißt, dass ihr natürlich wieder weitere Neuzugänge für euren Pokédex habt! Galar Flegmon und seine Entwicklungen.

Galar Flegmon in Pokémon Go fangen Zu seiner Einführung ist Galar Flegmon während des Events "Eine ganz langsame Entdeckung" zuerst einmal häufiger anzutreffen, aber nur wenige Tage lang. Wie häufig ihr Galar Flegmon im Anschluss daran noch begegnet - ob in der Wildnis oder primär aus Eiern -, ist derzeit noch nicht bekannt. Wenn ihr also erst einmal viele davon haben möchtet, solltet ihr euch während dieses Events darum bemühen.

Galar Flegmon weiterentwickeln und Lahmus oder Laschoking erhalten Auch die Galar-Version von Flegmon lässt sich weiterentwickeln, allerdings unter anderen Voraussetzungen als bei der normalen Flegmon-Variante. Hinzu kommt, dass anfangs nur die Entwicklung zu Galar Lahmus möglich ist, Galar Laschoking lässt sich noch etwas mehr Zeit... Galar Flegmon zu Galar Lahmus entwickeln: Macht Galar Flegmon zu eurem Kumpel und fangt dann 30 Pokémon vom Typ Gift.

Macht Galar Flegmon zu eurem Kumpel und fangt dann 30 Pokémon vom Typ Gift. Galar Flegmon zu Galar Laschoking entwickeln: Derzeit (Juni 2021) noch nicht möglich.