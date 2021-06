Pokémon Go Galar-Ponita Bonus-Event: Alle Aufgaben gelöst

Vor kurzem gab es in Pokémon Go ein paar Probleme rund um Galar-Ponita, das kurzfristig nicht verfügbar und somit nicht als schillernde Version zu bekommen war. Für dieses Missgeschick sagt Niantic jetzt sorry...

Das müsst ihr über das Bonus-Event mit Galar-Ponita in Pokémon Go wissen:

Wann findet das Bonus-Event mit Galar-Ponita in Pokémon Go statt? Das kleine Bonus-Event mit Galar-Ponita findet von Dienstag, den 1. Juni 2021, um 10 Uhr bis Dienstag, den 8. Juni 2021, um 10 Uhr statt. Ihr habt eine Woche Zeit, um euch damit zu beschäftigen. Das Event ist eine Entschuldigung von Niantic an die Community, weil es zuvor mit Galar-Ponita Probleme gab. Vom 18. bis 24. Mai 2021 war es bei einem Feldforschungsdurchbruch und aus Eiern nicht verfügbar, obwohl es das hätte sein sollen. Zum Leidwesen von Spielern und Spielerinnen, die sich in dem Zeitraum aufgrund einer anscheinend höheren Shiny-Rate darum bemühten, dieses brandneue schillernde Pokémon zu bekommen. Es gab Kritik und darauf folgt nun dieses Event. Zum einen werdet ihr Galar-Ponita während dieses Events häufiger aus 7km-Eiern bekommen. Zum anderen gibt es eine neue, zeitlich begrenzte Forschung. Mehr Details dazu lest ihr im nächsten Abschnitt. Galar-Ponita in der schillernden Version.