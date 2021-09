Pokémon Go Genesect besiegen - die besten Konter für alle Module

Genesect gehört ebenfalls zu den legendären Pokémon in Niantics Pokémon Go. In Fünf-Sterne-Raids wartet es darauf, von euch bekämpft zu werden, dabei gibt es auch verschiedene Varianten des Pokémon, die von Zeit zu Zeit verfügbar sind. Wir zeigen euch, wie ihr sie besiegt.

Was ihr über Genesect in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Was hilft gegen Genesect? Lest nachfolgend, welche Pokémon ihr braucht, um Genesect in der jeweiligen Variante zu besiegen. Wie besiege ich Genesect? Genesect Typ: Käfer, Stahl

Käfer, Stahl Genesect ist schwach gegen: Feuer

Feuer Genesect Konter:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf



Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Flambirex mit Glut und Lohekanonade



Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf



Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf



Crypto-Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag Wie besiege ich Genesect mit Aquamodul? Genesect (Aquamodul) Typ: Käfer, Stahl

Käfer, Stahl Genesect (Aquamodul)ist schwach gegen: Feuer

Feuer Genesect (Aquamodul)Konter:

Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf Wie besiege ich Genesect mit Feuermodul? Genesect (Feuermodul) Typ: Käfer, Stahl

Käfer, Stahl Genesect (Feuermodul)ist schwach gegen: Feuer

Feuer Genesect (Feuermodul)Konter:

Crypto-Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag Genesect gibt es mit verschiedenen Modulen.

Genesect WP in Pokémon Go An den folgenden WP-Werten könnt ihr euch orientieren, wenn ihr Genesect in Pokémon Go bekämpft und fangt: Genesect (Normal) Raid-Boss-WP - 47.836 WP

- 47.836 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.916

- 1.916 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Schnee) - 2.395 Genesect (Aquamodul) Raid-Boss-WP - 47.836 WP

- 47.836 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.916

- 1.916 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Schnee) - 2.395 Genesect (Feuermodul) Raid-Boss-WP - 47.836 WP

- 47.836 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.916

- 1.916 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Schnee) - 2.395

Attacken von Genesect in Pokémon Go Die folgenden Attacken beherrscht Gensect: Mögliche Sofort-Attacken von Genesect (Normal): Zornklinge (Käfer)

Metallklaue (Stahl) Mögliche Lade-Attacken (Normal): Hyperstrahl (Normal)

Magnetbombe (Stahl)

Kreuzschere (Käfer) Mögliche Sofort-Attacken von Genesect (Aquamodul): Zornklinge (Käfer)

Metallklaue (Stahl) Mögliche Lade-Attacken (Aquamodul): Mülltreffer (Gift)

Magnetbombe (Stahl)

Kreuzschere (Käfer) Mögliche Sofort-Attacken von Genesect (Feuermodul): Zornklinge (Käfer)

Metallklaue (Stahl)

Bürde (Geist) Mögliche Lade-Attacken (Feuermodul): Flammenwurf (Feuer)

Magnetbombe (Stahl)

Kreuzschere (Käfer)