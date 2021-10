Pokémon Go Giratina besiegen - die besten Konter gegen Urform und Wandelform

Das Rebellen Giratina gibt es in Niantics Pokémon Go in zwei verschiedenen Formen - und beide Formen dieses legendären Pokémon könnt ihr in Raids fangen.

Die Urform und die Wandelform tauchen immer mal wieder im Spiel und in den Fünf-Sterne-Raids auf. Zudem könnt ihr beide als schillernde Version fangen.

Was ihr über Giratina in Pokémon Go wissen müsst:

Welche Pokémon sind gegen Giratina gut? Welche Schwächen haben die beiden Formen von Giratina in Pokémon Go? Anbei haben wir die passenden Infos für euch: Giratina (Urform) Giratina (Urform) Typ: Geist und Drache

Geist und Drache Giratina (Urform) ist schwach gegen: Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee

Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee Giratina (Urform) Konter:

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall



Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Darkrai mit Standpauke und Spukball



Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor



Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue



Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor



Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall



Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall



Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Lawine



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Giratina (Wandelform) Giratina (Wandelform) Typ: Geist und Drache

Geist und Drache Giratina (Wandelform) ist schwach gegen: Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee

Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee Giratina (Wandelform) Konter:

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall



Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor



Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall



Darkrai mit Standpauke und Spukball



Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue



Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall



Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor



Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Lawine



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Das schillernde Giratina in der Urform und Wandelform.

Welche WP-Werte hat Giratina in Pokémon Go? Die Urform von Giratina hat folgende WP-Werte: Raid-Boss-WP - 41.776

- 41.776 Maximale WP beim Fangen von Giratina - 2.105

- 2.105 Maximale WP beim Fangen von Giratina mit Wetterboost (Windig, Nebel) - 2.631 Folgende WP-Werte sind bei der Wandelform von Giratina zu erwarten: Raid-Boss-WP - 38.326

- 38.326 Maximale WP beim Fangen von Giratina - 1.931

- 1.931 Maximale WP beim Fangen von Giratina mit Wetterboost (Windig, Nebel) - 2.414

Welche Attacken hat Giratina? In Pokémon Go kann Giratina die folgenden Attacken lernen: Giratina (Urform) - Mögliche Sofort-Attacken: Drachenrute (Drache)

Dunkelklaue (Unlicht) Giratina (Urform) - Mögliche Lade-Attacken: Drachenpuls (Drache)

Unheilböen (Geist)

Spukball (Geist) Giratina (Wandelform) - Mögliche Sofort-Attacken: Feuerodem (Drache)

Dunkelklaue (Unlicht) Giratina (Wandelform) - Mögliche Lade-Attacken: Antik-Kraft (Boden)

Drachenklaue (Drache)

Schattenstoß (Geist)