Pokémon Go Halloween Event: Alles, was ihr wissen müsst

Das Halloween Event 2021 in Niantics Pokémon Go wird euch ein Weilchen beschäftigen, insgesamt besteht es aus zwei Teilen und im Zuge dessen debütieren gleich mehrere neue Pokémon im Spiel! Dass es also für euch einiges zu tun gibt, sollte daher nicht überraschen.

Was ihr über das Halloween Event 2021 in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet das Halloween Event 2021 in Pokémon Go statt?

Das Halloween Event in Pokémon Go beschäftigt euch in diesem Jahr ein wenig mehr als zwei Wochen lang. Los geht es am Freitag, den 15. Oktober 2021, um 10 Uhr, das Ende kommt wiederum am Sonntag, den 31. Oktober 2021, um 20 Uhr. Das Event ist dabei in zwei Teile aufgeteilt, aber dazu gleich mehr!

Während des ganzen Events bekommt ihr doppelte Verschick-Bonbons, doppelte Fang-Bonbons, doppelte Schlüpf-Bonbons sowie garantierte XL-Bonbons durch Spazierengehen mit dem Kumpel. Ebenso begegnen euch während dieser Zeit durchgehend Halloween-Schabernack Pikachu, Halloween-Schabernack Plinfa und Halloween-Schabernack Drifzepeli in der Wildnis - alle auch als schillernde Variante möglich.

Pünktlich zum Event und auch noch danach sind die Pikachu-Kürbismaske, das Irrbis-Oberteil, die Irrbis-Hose, das Hoopa-Stirnband sowie Halloween-Gesichtssticker im In-Game-Shop erhältlich. Außerdem bekommt ihr Halloween-Sticker von Pokéstops oder aus Geschenken und jede Nacht wird Lavandia-Musik gespielt.

Zudem sind folgende Spezialboxen erhältlich.

Knarrender Kasten (480 PokéMünzen): 50 Pokébälle, 1 Fern-Raid-Pass, 2 Super-Brutmaschinen, 4x Rauch

Buh-Bundle (1480 PokéMünzen): 16 Premium-Kampf-Pässe, 8 Super-Brutmaschinen, 4x Rauch, 4 Sternenstücke

Kürbiskiste (1480 PokéMünzen): 18 Super-Brutmaschinen, 2 Brutmaschinen, 4x Rauch, 4 Sternenstücke

Zudem gibt's in jeder Woche neue Aufgaben für die Forschung Missverstandener Schabernack.