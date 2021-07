Pokémon Go Hyperbonus, Teil 1: Zeit - Befristete Forschung gelöst und was ihr noch wissen müsst!

Spieler und Spielerinnen von Pokémon Go haben sich beim Go Fest 2021 drei Hyperboni verdient. Der erste davon - Hyperbonus, Teil 1: Zeit steht nun in den Startlöchern und verspricht euch unter anderem neue Pokémon und neue schillernde Exemplare!

Was ihr über den Hyperbonus, Teil 1: Zeit in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet Hyperbonus, Teil 1: Zeit in Pokémon Go statt? Der erste Hyperbonus beginnt am Freitag, den 23. Juli 2021, um 10 Uhr und läuft bis Dienstag, den 3. August 2021, um 20 Uhr. Bis dahin habt ihr Zeit, von den Aktivitäten des Events zu profitieren.

Welche Pokémon tauchen häufiger auf und was passiert noch? Fangen wir mit den Pokémon an, die häufiger in der Wildnis auftauchen: Das sind Voltobal, Porygon, Amonitas, Kabuto, Puppance, Koknodon und Schilterus. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr dabei auch einem schillernden Koknodon oder einem schillernden Schilterus begegnen. In Raids der Stufe 5 taucht Dialga auf und wer hier Glück hat, fängt sich ein schillerndes Dialga! In Stufe-3-Raids begegnet ihr Magneton, Aerodactyl, Porygon2 und Golgantes, in Stufe-1-Raids sind es Koknodon, Schilterus, Bronzel, Klikk und Icognito U. Mit ein bisschen Glück könnt ihr auch ein schillerndes Icognito U bekommen! Aus 7km-Eiern können während des Events die Pokémon Amonitas, Kabuto, Aerodactyl, Liliep, Anorith, Koknodon und Schilterus schlüpfen. Exklusive Feldforschungen zu Hyperbonus, Teil 1: Zeit in Pokémon Go Fange 3 Pokémon mit Wetterverstärkung - 2 Sananabeeren

Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel - 3 Hyperbälle

Brüte 1 Ei aus - Begegnung mit Schilterus

Drehe 10 Pokéstops oder Arenen - 10 Pokébälle

Gewinnen einen Raid in unter 60 Sekunden - Begegnung mit Koknodon