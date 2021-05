Pokémon Go Illuminierende Legenden X: Befristete Forschung gelöst und wie ihr weitere Boni bekommt

Illuminierende Legenden X ist eines von zwei großen Events im Mai in Pokémon Go. Dabei kommen neue Pokémon ins Spiel, ihr könnt eine neue Forschung lösen und noch einiges mehr tun.

Was ihr über den Freundschaftstag in Pokémon Go wissen solltet:

Wann findet Illuminierende Legenden X in Pokémon Go statt? Das Event dauert knapp zwei Wochen lang, ihr habt also einiges an Zeit dafür. Los geht es am Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10 Uhr und am Montag, den 17. Mai 2021, um 20 Uhr, endet es wieder. Unter anderem gibt's brandneue Pokémon zu fangen, also macht euch auf die Suche danach!

Welche Pokémon tauchen häufiger auf? Während Illuminierende Legenden X begegnet ihr vor allem Drachen- und Fee-Pokémon häufiger in der Wildnis, darunter zum Beispiel Dratini, Trasla, Kindwurm und Waumboll. Darüber hinaus geben die drei Pokémon Parfi, Flauschling und Viscora ihr Debüt, ihr könnt ihnen ebenfalls in der Wildnis begegnen. In Raids erwarten euch Psycho-, Drachen- und Fee-Pokémon wie Galar-Ponita, Alola-Kokowei und Xerneas. Letzteres ist ein brandneues legendäres Pokémon vom Typ Fee. Aus 7km-Eiern können Pii, Fluffeluff, Azurill, Kaumalat, Flauschling und Parfi schlüpfen, während ihr beim Abschluss von AR-Kartierungsaufgaben Galar-Ponita begegnet. Darüber hinaus lernen Dragoran und Brutalanda während des Events exklusive Attacken. Entwickelt Dragonir zu Dragoran oder setzt eine Lade-TM ein, dann kann es "Draco Meteor" lernen. Bei Brutalanda ist es die Attacke "Wutanfall".