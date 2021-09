Pokémon Go Iscalar entwickeln - Wie ihr Calamanero bekommt

Iscalar ist ein Pokémon aus der Kalos-Region und gibt nun sein Debüt in Niantics Pokémon Go. Gleichzeitig bringt es natürlich seine Entwicklung Calamanero mit und ebenso eine besondere Entwicklungsmethode.

Wer seinen Pokédex weiter füllen möchte, solltet weiterlesen, um zu erfahren, was ihr dafür tun müsst.

Was ihr über die Entwicklung von Iscalar in Pokémon Go wissen müsst:

Iscalar und Calamanero in Pokémon Go Iscalar und Calamanero gehören zu den Pokémon aus der sechsten Generation, sie stammen also aus der Kalos-Region. Auf dem 3DS musstet ihr für die Entwicklung von Iscalar einfach den Handheld auf den Kopf drehen, eine bisher einzigartige Methode zur Entwicklung. Iscalar und seine Entwicklung

Iscalar in Pokémon Go fangen Iscar und Calamanero führt Niantic während des 2021er Psycho Spektakels in Pokémon Go ein. Im Event-Zeitraum kann Iscalar zum einen in der Wildnis auftauchen, zum anderen begegnet ihr dem Pokémon in Stufe-1-Raids und könnt es durch Event-Feldforschungsaufgaben bekommen.

Iscalar weiterentwickeln und Calamanero erhalten Iscalar lässt sich in Pokémon Go zu Calamanero weiterentwickeln, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Welche das sind, lest ihr nachfolgend: Iscalar zu Calamanero entwickeln: 50 Bonbons, dreht euer Handy auf den Kopf