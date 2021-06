Pokémon Go: Jahreszeit der Entdeckung - Was ihr wissen müsst

Mit der Jahreszeit der Entdeckung geht Pokémon Go in seine dritte Season nach der Einführung dieses neuen Systems. Wie üblich ändern sich mit dem Start der neuen Jahreszeit ein paar Dinge im Spiel.

Was ihr über die Jahreszeit der Entdeckung in Pokémon Go wissen müsst:

Wie lange die Jahreszeit der Entdeckung in Pokémon Go dauert Auch die Jahreszeit der Entdeckung läuft insgesamt drei Monate lang. Sie läuft vom Dienstag, den 1. Juni 2021, um 10 Uhr bis zum Mittwoch, den 1. September 2021, um 10 Uhr.

Jahreszeit der Entdeckung: Welche Pokémon tauchen in der Wildnis auf und schlüpfen aus Eiern? Zum Start der Jahreszeit der Entdeckung kehrt unter anderem ein legendäres Trio zurück. In Raids stoßt ihr zu Beginn der Season auf Regice, Regirock und Registeel. Danach soll dann ein Überraschungs-Pokémon in Fünf-Sterne-Raids folgen. In der Wildnis tauchen je nach Ort andere Pokémon auf, in Städten zum Beispiel Alola-Rattfratz, Magnetilo und Porygon, in Waldgebieten stoßt ihr auf Knofensa, Dodu und Pionskora, in bergigen Regionen auf Rihorn, Nasgnet und Lithomith und bei Gewässern auf Karpador, Floink und Ottaro. Jahreszeit der Entdeckung: Regionsexklusive Pokémon auf der Nordhalbkugel Alola-Digda, Sterndu, Schmerbe, Zobiris, Sichlor, Wadribie und Lilminip tauchen häufiger in der Wildnis auf, ebenso Sesokitz in der Sommerform sowie Geckarbor, Flemmli und Hydropi, die Starter-Pokémon der Hoenn-Region. Jahreszeit der Entdeckung: Regionsexklusive Pokémon auf der Südhalbkugel Hier tauchen Alola-Sandan, Alola-Vulpix, Muschas, Schlurp, Palimpalim und Petznief verstärkt in der Wildnis auf, darüber hinaus Sesokitz in der Winterform. Den Hoenn-Startern Geckarbor, Flemmli und Hydropi könnt ihr ebenso begegnen. Aus Eiern schlüpfen folgende Pokémon: 2-km-Eier: Meditite, Bamelin, Parfi, Flauschling und andere

5-km-Eier: Togepi, Skorgla, Panzaeron, Mobai und andere

10-km-Eier: Praktibalk, Geronimatz, Viscora, eF-eM und andere

5-km-Eier (mit Abenteuer-Sync bekommen): Koknodon, Schilterus, Algitt, Scampisto und andere

10-km-Eier (mit Abenteuer-Sync bekommen): Kindwurm, Tanhel, Kaumalat, Riolu und andere Die Hoenn-Starter tauchen häufiger auf.

Welche Boni und Items gibt es? In der Jahreszeit der Entdeckung gibt es unter anderem neue Feldforschungen sowie neue Belohnungen dafür. Darüber hinaus erhaltet ihr im Juni einen kostenlosen Fern-Raid-Pass bei einem Feldforschungsdurchbruch und ebenso die doppelten Erfahrungspunkte dafür.