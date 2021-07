Pokémon Go: Jubiläumsfeier - Sammlerherausforderung gelöst, alle Infos zum Event!

Pokémon Go feiert den fünften Geburtstag seit dem Release des Spiels mit einer Jubiläumsfeier. Im Zuge der Geburtstagsparty gibt's wieder einiges zu tun und unser Guide hilft euch dabei, den Überblick zu behalten!

Was ihr über die Jubiläumsfeier in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet die Jubiläumsfeier in Pokémon Go statt? Niantic feiert den fünften Geburtstag von Pokémon Go rund anderthalb Wochen lang. Das Event startet am Dienstag, den 6. Juli 2021, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 15. Juli 2021, um 20 Uhr.

Welche Pokémon tauchen häufiger auf und was passiert noch? In der Wildnis tauchen zum einen Flampion und Fliegendes Pikachu mit einem Ballon in Form einer 5 häufiger auf und wenn ihr Glück habt, könnt ihr dabei auch einem schillernden Flampion begegnen. Die Pokémon Bisasam, Glumanda, Schiggy, Endivie, Feurigel, Karnimani, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Chelast, Panflam, Plinfa, Serpifeu, Floink, Ottaro, Igamaro, Fynx und Froxy tauchen häufiger bei Pokéstops mit aktivierten Lockmodulen und als Belohnung für abgeschlossene Feldforschungen auf. Einige von ihnen, darunter Bisasam, Glumanda, Schiggy, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Serpifeu, Floink und Ottaro, erscheinen auch häufiger in der Wildnis. In Raid-Kämpfen der Stufe 1 trefft ihr auf Flampion, Igamaro, Fynx, Froxy und Fliegende Pikachu mit einem Ballon in Form einer 5, zudem ist während des Events eure Chance auf ein schillerndes Meltan gekommen, denn diese können in dem Zeitraum aus einer Wunderbox kommen! Darüber hinaus gibt es Geschenksticker zum fünften Jubiläum und im Spiel ist Feuerwerk zu sehen. Auch die neue Spielmechanik, die für realistische Lichtbedingungen sorgen soll, wird eingeführt. Ab dem kommenden Montag, den 5. Juli 2021, um 22 Uhr, könnt ihr darüber hinaus die Kapazität des Item-Beutels auf 3.500 erhöhen. Zu guter Letzt halten alle Lockmodule (auch die speziellen) während des Events eine Stunde lang. Exklusive Feldforschungen zur Jubiläumsfeier in Pokémon Go Fange 5 Pokémon - Begegnung mit Bisasam, Glumanda oder Schiggy

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Endivie, Feurigel oder Karnimani

Mache 5 Schnappschüsse mit Pokémon - Begegnung mit Geckarbor, Flemmli oder Hydropi

Lande 5 großartige Würfe - Begegnung mit Chelast, Panflam oder Plinfa

Verschicke 5 Geschenke - Begegnung mit Serpifeu, Floink oder Ottaro

Drehe 5 Pokéstops oder Arenen - Begegnung mit Igamaro, Fynx oder Froxy

Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel - 8 Pokébälle

So löst ihr die Sammlerherausforderung der Jubiläumsfeier in Pokémon Go Anlässlich der Jubiläumsfeier zum fünften Geburtstag in Pokémon Go gibt es auch eine brandneue Sammlerherausforderung. Lest nachfolgend, wie ihr sie löst und was ihr dafür bekommt: Fange ein Exemplar folgender Pokémon: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Endivie, Feurigel, Karnimani, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Chelast, Panflam, Plinfa, Serpifeu, Floink, Ottaro, Igamaro, Fynx, Froxy und Fliegendes Pikachu

Belohnungen: Begegnung mit Fliegendem Pikachu, 80 Pokébälle, 8 Sonderbonbons Es gibt was zu feiern.