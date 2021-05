Pokémon Go Kanto Cup: Die besten Teams, Angreifer und Verteidiger

Aktuell läuft der Kanto Cup in Pokémon Go und bietet allen, die sich mit der Kampfliga beschäftigen, in der letzten Woche der laufenden Saison die Möglichkeit, daran teilzunehmen.

Dabei gibt's eine Reihe von Einschränkungen zu beachten, die dazu führen, dass ihr somit vielleicht ein paar Pokémon einsetzt, die normalerweise nicht in eurem Team haben würdet.

Was ihr über den Kanto Cup in Pokémon Go wissen solltet:

Einschränkungen im Kanto Cup Es gibt vor allem zwei Einschränkungen, die ihr für den Kanto Cup in Pokémon Go im Kopf behalten solltet. Passend zum Namen könnt ihr zum einen dabei nur die Pokémon aus der Kanto-Region einsetzen, was eure Auswahl auf 151 begrenzt - von Bisasam bis Mew. Wobei es im Grunde doch ein paar mehr sind, denn ihr könnt auch die Alola- und Galar-Formen der Kanto-Pokémon einsetzen, wenn ihr möchtet. Alola- und Galar-Formen der Gen-1-Pokémon lassen sich im Kanto Cup einsetzen Die zweite Einschränkung ist, dass teilnehmende Pokémon nicht mehr als 1.500 WP haben dürfen, was hochgepowerte Taschenmonster aus der ersten Generation ausschließt.

Empfehlungen für den Kanto Cup in Pokémon Go Gibt es das eine beste Team? Nein, das gilt nicht allein für den Kanto Cup, sondern für alle Cups und Ligen, da ihr nie wisst, womit ihr es zu tun bekommt. Dennoch gibt es ein paar Empfehlungen, die wir für euer Team haben und die euch gut weiterhelfen könnten. Wie immer empfiehlt es sich, auf verschiedene Pokémon-Typen zu setzen, die sich gut ergänzen. Und es lohnt sich, ein Pokémon zu haben, dessen Lade-Attacke schnell auflädt, um den Gegner dazu zu bringen, seine Schilde einzusetzen. Unsere Empfehlungen für den Kanto Cup in Pokémon Go: Vulnona Type: Feuer Empfohlene Attacken: Finte oder Feuerwirbel (Sofort) / Hitzekoller, Rückkehr, Solarstrahl oder Meteorologe (Lade) Schwächen: Boden, Stein und Wasser Vulnona ist eine gute Wahl für euer Team, wenn ihr darin ein Feuer-Pokémon haben möchtet. Das liegt vor allem an der Lade-Attacke Meteorologe. Der Typ dieser Attacke hängt vom Pokémon ab, das es verwendet, im Fall von Vulnona wird es also zu einem starken Feuer-Angriff. Finte ist definitiv eine gute Wahl als Sofort-Attacke. Da es ein Unlicht-Angriff ist, gibt euch das einen Vorteil gegenüber Psycho- und Geist-Pokémon. Eine gute Chance, Hypno oder Alola-Knogga schnell auszuschalten. Knuddeluff Typ: Normal und Fee Empfohlene Attacken: Charme (Sofort) / Eisstrahl oder Knuddler (Lade) Schwächen: Gift und Stahl Knuddeluff ist auf jeden Fall das beste Fee-Pokémon, das ihr in euer Team aufnehmen könnt. Es liegt daran, dass es zum Teil auch zum Typ Normal gehört, was Geist-Schaden verpuffen lässt. Heißt: Es ist eine exzellente Verteidigung gegen Geist-Pokémon und Kreaturen, die entsprechende Attacken einsetzen. Darüber hinaus könnt ihr Knuddeluff zu einem guten Drachentötet machen, wenn ihr eine zweite Lade-Attacke freischaltet und es mit Eisstrahl und Knuddler als Angriffe ausstattet. Somit habt ihr alle Drachen-Schwächen abgedeckt. Giflor Typ: Pflanze und Gift Empfohlene Attacken: Rasierblatt (Sofort) / Laubklinge, Mondgewalt oder Matschbombe (Lade) Schwächen: Feuer, Flug, Eis und Psycho Giflor ist als Pflanzen- und Gift-Pokémon eine gute Wahl, weil es im Kampf eher durchhält als andere Optionen. Zudem könnt ihr mit Rasierblatt eine Menge Schaden an Pokémon der Typen Boden, Gesttein und Wasser anrichten. Sogar so schnell, dass ihr noch nicht einmal eure Lade-Attacke aufgeladen habt. Was die betrifft, ist die Matschbombe eine gute Wahl, vor allem gegen die Typen Fee und Pflanze. Jugong Typ: Wasser und Eis Empfohlene Attacken: Eissplitter (Sofort) / Blizzard oder Aquawelle (Lade) Schwächen: Elektro, Kampf, Pflanze und Gestein Zwar mag euch Lapras anlächeln, aber Jugong ist eine gute Wahl für euer Team. Blizzard ist eine effektive Eis-Lade-Attacke, die Drache, Flug, Pflanze und Boden heftig zusetzt. Jugong kann es somit nicht nur gut mit Drachen aufnehmen, sondern auch mit beliebten Pokémon wie Giflor. Gute Optionen sind auch die Legacy-Attacken Wasserdüse oder Eissturm, wenn ihr noch ein Jugong mit diesen habt. Lernen können sie sie aktuell nicht. Alola-Sleimok Typ: Gift und Unlicht Empfohlene Attacken: Standpauke (Sofort) / Finsteraura oder Schlammwoge (Lade) Schwächen: Boden Insgesamt stehen nur vier Unlicht-Pokémon für den Kanto Cup zur Wahl und obwohl der Typ bei Alola-Sleimok nur der sekundäre Typ ist, ist es doch die beste Option für euch. Das liegt an seiner Kombination mit dem Typ Gift, wodurch es ein effektiver Angreifer gegen Pflanzen- und Fee-Pokémon ist und auch Geist und Psycho gut zusetzen kann. Damit habt ihr einige Pokémon im Griff, die sich im Cup als beliebt erweisen, zum Beispiel Hypno oder Knuddeluff. Es empfiehlt sich in jedem Fall, die zweite Attacke freizuschalten, um sowohl Finsteraura als auch Schlammwoge zu lernen. Hypno Typ: Psycho Empfohlene Attacken: Konfusion (Sofort) / Fokusstoß, Feuerschlag, Eishieb, Spukball oder Donnerschlag (Lade) Schwächen: Käfer, Unlicht und Geist Hypo erweist sich als tolle Wahl für den Kanto Cup, weil nur wenige Unlicht-, Geist, oder Psycho-Pokémon es schnell besiegen können. Konfusion ist dabei eine gute Sofort-Attacke, die mit Kampf- und Gift-Pokémon kurzen Prozess macht. Was die Lade-Attacken anbelangt, hilft es, ein wenig herumzuexperimentieren und zu schauen, mit welcher Kombination ihr am besten zurechtkommt. Schaltet ihr die zweite Lade-Attacke frei, sind Fokusstoß und Spukball eine gute Kombo. Ansonsten könnt ihr die Feuer- oder Elektro-Attacke nehmen, um bei manchen Pokémon für eine Überraschung zu sorgen. Alola-Knogga Typ: Feuer und Geist Empfohlene Attacken: Feuerwirbel oder Bürde (Sofort) / Knochenkeule oder Spukball (Lade) Schwächen: Unlicht, Geist, Boden, Gestein und Wasser Wenn ihr ein Geist-Pokémon in euren Reihen haben möchtet, werft einen Blick auf Alola-Knogga, das aufgrund seiner beiden Typen interessant ist. Mithilfe von Feuer seid ihr effektiv gegen Käfer, Pflanze, Eis und Stahl, dank Geist gegen Psycho und andere Geister. Es ist zudem eine gute Idee, eine zweite Lade-Attacke freizuschalten und dafür Knochenkeule zu wählen. Damit erlangt ihr Zugriff auf einen Boden-Angriff, der effektiv gegen Elektro, Feuer, Gift, Gestein und Stahl ist. Relaxo Typ: Normal Empfohlene Attacken: Schlecker (Sofort) / Bodyslam, Erdbeben oder Kraftkoloss (Lade) Schwächen: Kampf Relaxo mag von Natur aus zwar faul und schläfrig sein, stellt aber eine gute Option für den Kanto Cup dar. Möglicherweise müsst ihr aber einiges an Sternenstaub investieren, um es darauf vorzubereiten. Wenn ihr das tut, habt ihr mit Relaxo auf jeden Fall gute Chancen, sofern euer Gegner kein Kampf-Pokémon ins Rennen schickt. Die setzen Relaxo ordentlich zu, in dem Fall solltet ihr es schnell im Pokéball verschwinden lassen. Bevor ihr ein Relaxo hochpowert, solltet ihr sicherstellen, dass ausreichend Bonbons und Sternenstaub vorhanden sind. Dragonir Typ: Drache Empfohlene Attacken: Feuerodem (Sofort) / Nassschweif, Drachenpuls oder Rückkehr (Lade) Schwächen: Drache, Fee und Eis Wie bei Relaxo könnte es euch eine ordentliche Menge an Sternenstaub und Bonbons kosten, um Dragonir kampfbereit für den Kanto Cup zu machen. Wenn ihr das tut, holt euch auf jeden Fall Nassschweif als zweite Lade-Attacke, die macht Dragonir noch effektiver gegen Feuer, Boden und Gestein. Gut geeignet ist es auch im Kampf gegen andere Drachen.