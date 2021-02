Pokémon Go Kanto-Event - Exklusive Attacken und alles, was ihr wissen müsst

Das Kanto-Event in Pokémon Go steht ganz im Zeichen der ersten Pokémon-Generation und knüpft unmittelbar an das Ticket-Event zur Kanto-Region an. Der Unterschied ist, dass davon alle profitieren!

Was beim Kanto-Event in Pokémon Go zu erwarten ist:

Wann findet das Kanto-Event in Pokémon Go statt? Los geht es mit dem Kanto-Event am Sonntag, den 21. Februar 2021, um 10 Uhr. Ungefähr eine Woche lang habt ihr Zeit zur Teilnahme, denn es endet am Samstag, den 27. Februar 2021, um 20 Uhr. Wie gesagt steht dabei alles im Zeichen der Pokémon-Generation 1 und der zugehörigen Kanto-Region. Es gibt eine Menge Pokémon zu fangen!

Welche Pokémon tauchen beim Kanto-Event in Pokémon Go häufiger auf? In der Wildnis tauchen während des Kanto-Events Bisasam, Glumanda, Schiggy, Hornliu, Pikachu, Kleinstein, Piepi, Enton, Flegmon, Nebulak, Voltobal, Karpador und weitere Pokémon häufiger auf, während Raupy, Taubsi, Habitak, Quapsel, Abra, Jurob, Machollo, Krabby, Owei, Seeper und Goldini durch Rauch angelockt werden. Aus 5km-Eiern schlüpfen Myrapla, Knofensa, Tangela, Dratini, Pichu, Elekid und Magby, bei Feldforschungsprojekten könnt ihr Dodu, Magnetilo, Digda, Amonitas, Kabuto, Relaxo, Pummeluff und Piepi begegnen. In Raids der Stufe 1 erscheinen während des Events Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Karpador und Dratini, in Stufe-3-Raids könnt ihr Sichlor, Pinsir, Maschock, Kadabra, Alpollo, Georok und Lapras bekämpfen. Außerdem tauchen in Stufe-5-Raids gleich vier verschiedene Pokémon auf: Lavados, Arktos, Zapdos und Mewtu. Zudem könnt ihr mehrere spezifische Pokémon während des Events entwickeln, wodurch sie die exklusive Attacke ihres jeweiligen Community Days lernen: Bisaknosp zu Bisaflor entwickeln - Bisaflor lernt Flora-Statue

Glutexo zu Glurak entwickeln - Glurak lernt Lohekanonade

Schillok zu Turtok entwickeln - Turtok lernt Aquahaubitze

Pichu zu Pikachu entwickeln - Pikachu lernt Surfer

Evoli zu einer beliebigen Form entwickeln - Lernt Zuflucht

Dragonir zu Dragoran entwickeln - Dragoran lernt Draco Meteor