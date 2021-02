Pokémon Go Kanto Raid-Tag - Fangt Arktos, Lavados und Zapdos!

Kanto, Kanto, Kanto! Nach der Pokémon Go Tour: Kanto und dem Kanto-Event schließt der Kanto Raid-Tag in Pokémon Go die Kanto-Woche gebührend ab und lässt euch legendäre Vögel fangen!

Das solltet ihr über den Kanto Raid-Tag in Pokémon Go wissen:

Wann findet der Kanto Raid-Tag in Pokémon Go statt? Der Kanto Raid-Tag in Pokémon Go knüpft an den diesjährigen Pokémon Day Ende des Monats an. Er findet am Sonntag, den 28. Februar 2021, von 11 bis 14 Uhr statt. Dabei stehen die legendären Vögel aus der ersten Pokémon-Generation im Fokus.