Pokémon Go: Kapu-Fala besiegen - Beste Konter und Attacken

Mit Kapu-Fala gibt es nun ein weiteres legendäres Pokémon in Pokémon Go zu fangen, wenn ihr euch ihm in Raids stellt.

Das Schutzpatron-Pokémon ist, wie ihr es von legendären Pokémon kennt, in Fünf-Sterne-Raids anzutreffen, ihr benötigt also die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Was ihr über Kapu-Fala in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Kapu-Fala in Pokémon Go? Die folgenden Infos helfen euch dabei, Kapu-Fala in Pokémon Go zu besiegen: Kapu-Fala Typ: Psycho, Fee

Psycho, Fee Kapu-Fala ist schwach gegen: Geist, Stahl, Gift

Geist, Stahl, Gift Kapu-Fala Konter:

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Skelabra mit Bürde und Spukball



Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Hoopa mit Erstauner und Spukball



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel



Hoopa (Entfesselt) mit Erstauner und Spukball



Roserade mit Gifthieb und Matschbombe



Mega Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega Bibor mit Gifthieb und Matschbombe



Mega Aerodactyl mit Stahlflügel und Eisenschädel



Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto Banette mit Dunkelklaue und Spukball



Crypto Traunmagil mit Bürde und Spukball



Crypto Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel

Wie viele WP hat Kapu-Fala in Pokémon Go? Folgende WP-Werte könnt ihr bei Kapu-Fala in Pokémon Go erwarten: Raid-Boss-WP - 50.112 WP

- 50.112 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.996

- 1.996 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Bewölkt) - 2.496