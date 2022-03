Pokémon Go: Kapu-Riki besiegen - Die besten Konter und Attacken

Mit dem Debüt weiterer Alola-Pokémon kommt auch das legendäre Pokémon Kapu-Riki als neues Pokémon in Pokémon Go!

Das Schutzpatron-Pokémon ist dabei in Fünf-Sterne-Raids anzutreffen, ihr benötigt also die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Was ihr über Kapu-Riki in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Kapu-Riki in Pokémon Go? Mithilfe der folgenden Informationen und effektiven Konter gegen Kapu-Riki solltet ihr keine Probleme damit haben, es in die Knie zu zwingen: Kapu-Riki Typ: Elektro, Fee

Elektro, Fee Kapu-Riki ist schwach gegen: Gift, Boden

Gift, Boden Kapu-Riki Konter:

Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer



Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben



Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben



Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte



Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben



Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte



Gengar mit Schlecker und Matschbombe



Roserade mit Gifthieb und Matschbombe



Mega Gengar mit Schlecker und Matschbombe



Mega Bibor mit Gifthieb und Matschbombe



Mega Bisaflor mit Rankenhieb und Matschbombe



Crypto Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze



Crypto Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Crypto Nidoking mit Gifthieb und Erdkräfte



Crypto Skuntank mit Gifthieb und Matschbombe



Crypto Sleimok mit Gifthieb und Mülltreffer Kapu-Riki

Wie viele WP hat Kapu-Riki in Pokémon Go? Mit folgenden WP-Werten könnt ihr bei Kapu-Riki rechnen: Raid-Boss-WP - 45.438 WP

- 45.438 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.810

- 1.810 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Bewölkt) - 2.263