Pokémon Go: Kraftwerk-Event - So fangt ihr zwei neue Pokémon!

Das Kraftwerk-Event ist eine Aktivität in Pokémon Go, die euch den Rest des Januars beschäftigen wird. Damit setzt man die Geschichte der aktuellen Jahreszeit im Spiel fort und führt zugleich noch zwei brandneue Pokémon ins Spiel ein. Was ihr dabei tun könnt und welche Pokémon häufiger auftauchen, lest ihr in unserem Guide.

Alles über das Kraftwerk-Event in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Kraftwerk-Event in Pokémon Go? Nicht ganz zwei Wochen lang wird euch das Kraftwerk-Event in Pokémon Go beschäftigen. Es startet am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, dem 1. Februar 2022, um 10 Uhr.