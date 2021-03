Pokémon Go Legendäre Jahreszeit - Alle Infos und neue Pokémon

Die legendäre Jahreszeit in Pokémon Go beginnt und bringt wieder eine Reihe unterschiedlicher Pokémon und andere Aktivitäten mit sich. Lest hier, was euch erwartet.

Was ihr über die legendäre Jahreszeit in Pokémon Go wissen müsst:

Wie lange läuft die legendäre Jahreszeit in Pokémon Go Die legendäre Jahreszeit erstreckt sich erneut über insgesamt drei Monate und endet kurz vor Beginn des Sommers. Am Montag, den 1. März 2021, um 8 Uhr beginnt die legendäre Jahreszeit, am Dienstag, den 1. Juni 2021, um 10 Uhr geht sie zu Ende. Die legendäre Jahreszeit in Pokémon Go.

Legendäre Jahreszeit: Welche Pokémon tauchen in der Wildnis auf und schlüpfen aus Eiern? Unter anderem kehren in der legendären Jahreszeit einige legendäre Pokémon in Pokémon Go zurück, andere erscheinen erstmalig, zum Beispiel Boreos, Voltolos und Demeteros in ihrer Tiergeistform. Darüber hinaus ist mit neuen Mega-Pokémon im Verlauf der Jahreszeit zu rechnen. Zugleich findet ihr andere Pokémon in der Wildnis, zum Beispiel Mantax oder Quabbel in der Nähe von Gewässern oder Voltobal und Charmian in der Stadt. In der nähe von Grünflächen und Waldgebieten könnt ihr Hoppspross finden. Regionsexklusive Pokémon der legendären Jahreszeit auf der Nordhalbkugel Tangela, Wadribie, Glibunkel, Piccolente, Sichlor, Dratini, Waumboll und weitere Pokémon tauchen in der Wildnis auf, ebenso Sesokitz in der Frühlingsform sowie Chelast, Panflam und Plinfa, die Starter-Pokémon der Sinnoh-Region. Regionsexklusive Pokémon der legendären Jahreszeit auf der Südhalbkugel Hier tauchen Menki, Yanma, Bamelin, Fleknoil, Tannza, Kindwurm, Kastadur und weitere Pokémon in der Wildnis auf, darüber hinaus Sesokitz in der Herbstform. Den Einall-Startern Serpifeu, Floink und Ottaro könnt ihr ebenso begegnen. Blicken wir auf die Eier, könnt ihr dort Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Knospi und andere in 2km-Eiern erwarten, Traumato, Azurill und Somniam in 5km-Eiern sowie Nincada, Mamolida und weitere Pokémon in 10km-Eiern.