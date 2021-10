Pokémon Go Mega Gengar besiegen - die besten Konter für den Kampf

Mega Gengar ist eine vielen Mega-Entwicklungen, die es mittlerweile in Niantics Pokémon Go gibt. Ihr könnt Mega Gengar in Mega-Raids bekämpfen, wofür ihr dann wiederum Mega-Energie bekommt, um bei Gengar selbst die Mega-Entwicklung durchführen könnt.

Was ihr über Mega Gengar in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Was hilft gegen Mega Gengar? So könnt ihr Mega Gengar in die Knie zwingen: Mega Gengar Typ: Geist, Gift

Geist, Gift Mega Gengar ist schwach gegen: Geist, Unlicht, Psycho, Boden

Geist, Unlicht, Psycho, Boden Mega Gengar Konter:

Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß



Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte



Yveltal mit Standpauke und Finsteraura



Darkrai mit Standpauke und Finsteraura



Demeteros (Tiergeistform) mit Sondersensor und Erdbeben



Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Crypto-Galagladi mit Konfusion und Psychokinese

Weitere Anmerkungen zu Mega Gengar: Die verschiedenen Schwächen von Mega Gengar ermöglichen euch eine gute, vielfältige Auswahl an Kontern. Ihr solltet keine Probleme haben, Pokémon für den Kampf zu finden.

Mega Gengar WP in Pokémon Go Folgende WP-Werte sind bei Mega Gengar zu erwarten: Raid-Boss-WP - 65.215 WP

65.215 WP Maximale WP beim Fangen von Mega Gengar - 1.644 WP

1.644 WP Maximale WP beim Fangen von Mega Gengar mit Wetterverstärkung (Nebel, Bedeckt) - 2.055 WP

Attacken von Mega Gengar in Pokémon Go Die folgenden Attacken beherrscht Mega Gengar: Mögliche Sofort-Attacken: Dunkelklaue (Geist)

Tiefschlag (Unlicht)

Bürde (Geist) Mögliche Lade-Attacken: Spukball (Geist)

Matschbombe (Gift)

Fokusstoß (Kampf)