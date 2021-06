Pokémon Go: Mega Lahmus besiegen - Beste Konter und Attacken

Mega Lahmus ist das neueste der Mega-Pokémon in Pokémon Go und natürlich könnt auch ihr diese Mega-Entwicklung durchführen. Dazu braucht ihr lediglich ausreichend Mega-Energie, die ihr zum Beispiel in Raid-Kämpfen gegen das Pokémon erhaltet!

Das solltet ihr über Mega-Lahmus-Raids in Pokémon Go wissen:

Pokémon Go: Mega Lahmus effektiv bekämpfen Was ihr beim Kampf gegen Mega Lahmus beachten solltet: Mega Lahmus Typ: Wasser, Psycho

Wasser, Psycho Mega Lahmus ist schwach gegen: Geist, Unlicht, Pflanze, Elektro, Käfer

Geist, Unlicht, Pflanze, Elektro, Käfer Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß



Darkrai mit Standpauke und Spukball



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz



Yveltal mit Staundpauke und Finsteraura



Mega Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega Garados mit Biss und Knirscher



Mega Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega Voltenso mit Standpauke und Stromstoß



Mega Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue



Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß



Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Weitere Anmerkungen zu Mega Lahmus: Fünf Schwächen hat Mega Lahmus, daher solltet ihr eine gute Auswahl an verschiedenen und effektiven Kontern zusammenstellen können Bekämpft Mega Lahmus in Pokémon Go.

Mega Lahmus WP in Pokémon Go Mega Lahmus hat in Pokémon Go die folgenden WP-Werte: Raid-Boss-WP - 48.452 WP

48.452 WP Maximale WP beim Fangen von Mega Lahmus - 1.454 WP

1.454 WP Maximale WP beim Fangen von Mega Lahmus mit Wetterverstärkung (Regen, Windig) - 1.817 WP

Attacken von Mega Lahmus in Pokémon Go Mega Lahmus kann die folgenden Attacken in Pokémon Go beherrschen: Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Aquaknarre (Wasser) Mögliche Lade-Attacken: Aquawelle (Wasser)

Psychokinese (Psycho)

Eisstrahl (Eis)