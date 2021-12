Pokémon Go Mega Rexblisar besiegen - Die besten Konter

Mega Rexblisar gehört zu den Mega-Entwicklungen in Pokémon Go. Das heißt, ihr könnt nicht nur selbst bei Rexblisar diese Entwicklung durchführen, sondern auch das entsprechende Mega-Pokémon in Raids bekämpfen.

Die nötige Mega-Energie, um selbst eine Mega-Entwicklung von Rexblisar auszuführen, erhaltet ihr dabei wie gewohnt primär durch das Absolvieren von Raids gegen das Pokémon.

Alles über Mega Rexblisar in Pokémon Go:

Lest hier mehr: Pokémon Go: Alles zu Mega-Entwicklung, Mega-Pokémon und Mega-Energie.

Wie bekämpfe ich Mega Rexblisar in Pokémon Go? Nachfolgend zeigen wir euch, was ihr über den Kampf und Konter gegen Mega Rexblisar wissen solltet: Mega Rexblisar Typ: Pflanze, Eis

Pflanze, Eis Mega Rexblisar ist schwach gegen: Stahl, Feuer, Flug, Gift, Kampf, Gestein und Käfer

Stahl, Feuer, Flug, Gift, Kampf, Gestein und Käfer Mega Rexblisar Konter:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf



Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Flambirex mit Glut und Lohekanonade



Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf



Crypto Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Crypto Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Crypto Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag



Crypto Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf

Welche WP-Werte hat Mega Rexblisar in Pokémon Go? Bei Mega Rexblisar könnt ihr in Pokémon Go mit den folgenden WP-Werten rechnen: Raid-Boss-WP - 44.824 WP

- 44.824 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.349

- 1.349 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Sonnig, Schnee) - 1.687