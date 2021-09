Pokémon Go: Missverstandener Schabernack Spezialforschung - So löst ihr alle Aufgaben!

Missverstandener Schabernack ist eine brandneue Spezialforschung in Pokémon Go und zugleich eine der umfassendsten, die es bisher im Spiel gab. Und dabei gibt es noch eine besondere Premiere von Niantic, denn die Forschung eröffnet sich euch erst Stück für Stück.

Was es über Missverstandener Schabernack in Pokémon Go zu wissen gibt:

Wie bekomme ich die Spezialforschung Missverstandener Schabernack Die Spezialforschung Missverstandener Schabernack in Pokémon Go erhaltet ihr zum Start der neuen Jahreszeit am 1. September 2021. Das Besondere an dieser neuen Spezialforschung ist, dass nicht von Beginn an sämtliche der Quest-Schritte im Spiel verfügbar sind. Diese werden erst im Laufe der Jahreszeit Schritt für Schritt ergänzt. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden, was die Aufgabenstellungen anbelangt!