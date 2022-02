Pokémon Go: Mondneujahr 2022 - Alles, was ihr wissen müsst

Es ist wieder Zeit für das Mondneujahr in Pokémon Go, auch in diesem Jahr gibt es ein entsprechendes Event dazu. Ihr könnt verschiedene Pokémon häufiger fangen, ein neues schillerndes Pokémon feiert seine Premiere und es gibt Aufgaben zu erfüllen. Unser Guide verrät euch, was ihr alles tun und fangen könnt.

Alles über Mondneujahr 2022 in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Mondneujahr 2022 Event in Pokémon Go? Los geht es mit dem Mondneujahr 2022 Event in Pokémon am Dienstag, dem 1. Februar 2022, um 10 Uhr. Das Event endet wiederum am Montag, dem 7. Februar 2022, um 20 Uhr. Während des Events besteht eine größere Chance, Glücks-Pokémon durchs Tauschen zu erhalten. Ebenso sind die Chancen höher, Glücks-Freunde zu werden. Außerdem gibt es doppelten Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken und ihr habt pro Tag einen zusätzlichen Spezialtausch zur Verfügung.