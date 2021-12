Pokémon Go Neujahrs-Event 2022 - Besondere Pokémon und eine neue Forschung!

Den Start ins neue Jahr feiert Pokémon Go auch diesmal wieder, zum Jahreswechsel findet das Neujahrs-Event 2022 statt. Im Zuge dessen könnt ihr euch wieder eine ganze Reihe an kostümierten Pokémon sichern.

Alles über das Neujahrs-Event 2022 in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Neujahrs-Event 2022 in Pokémon Go?

Bis zum neuen Jahr müsst ihr nicht warten, um ins Neujahrs-Event 2022 in Pokémon Go zu starten. Los geht es am Freitag, dem 31. Dezember 2021, um 22 Uhr. Ihr habt dann ein paar Tage lang Zeit, um am Event teilzunehmen, es endet am Dienstag, dem 4. Januar 2022, um 20 Uhr.