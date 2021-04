Pokémon Go New Pokémon Snap Event: Alle Aufgaben der Forschung und Shiny Farbeagle!

New Pokémon Snap erscheint für die Switch und das ist für Niantic ein Grund, den Launch des Spiels in Pokémon Go mit einem passenden Event zu feiern. Eines, bei dem unter anderem ein neues, schillerndes Pokémon eingeführt wird, aber nur für begrenzte Zeit!

Was ihr über das New Pokémon Snap Event in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet das New Pokémon Snap Event in Pokémon Go statt? Die Feier zur Veröffentlichung des neuen Switch-Spiels dauert ein paar Tage an. Los geht es am Donnerstag, den 29. April 2021, um 10 Uhr, bevor am Sonntag, den 2. Mai 2021, um 20 Uhr Schluss ist. Währenddessen tauchen unter anderem bestimmte Pokémon häufiger auf und es gibt neue Aufgaben zu erfüllen.

Welche Pokémon tauchen häufiger auf? In der Wildnis erscheinen Pokémon aus den Wüsten, Dschungeln und Unterwasserlandschaften der Lentil-Region häufiger, das sind unter anderem Loturzel, Tuska und Piccolente. Darüber hinaus ist Farbeagle häufiger bei Schnappschüssen anzutreffen. Und das, wenn ihr Glück habt, auch als schillerndes Farbeagle. Aber aufgepasst: Nach dem Event taucht Shiny Farbeagle nicht mehr auf, in zukünftigen Events besteht aber die Möglichkeit, dass es noch einmal zurückkehrt. Nutzt also eure Schnappschüsse, so gut es geht, und hofft auf die nötige Portion Glück. Weiterhin begegnet ihr Pokémon aus der Lentil-Region häufiger in Raid-Kämpfen, darunter Aquana, Meganie und Knacklion. Im In-Game-Shop könnt ihr währenddessen eine Kamera für euren Avatar bekommen und ebenso Kamera-Sticker für Geschenke. Letztere gibt es auch bei Pokéstops. New Pokémon Snap erscheint für die Switch. Und das wird gefeiert.