Pokémon Go Palkia besiegen - das sind die besten Konter

Palkia ist ein weiteres legendäres Pokémon, das ihr in Pokémon Go in unregelmäßigen Abständen in Fünf-Sterne-Raids bekämpfen und anschließend fangen könnt.

Und wenn ihr dabei noch die nötige Portion Glück habt, kann euch dabei auch ein schillerndes Palkia in die Hände fallen!

Was ihr wissen müsst, um Palkia in Pokémon Go zu besiegen:

Palkia in Pokémon Go effektiv bekämpfen Die folgenden Infos helfen euch dabei, Palkia in Pokémon Go zu eurem Pokedex hinzuzufügen: Palkia Typ: Wasser, Drache

Wasser, Drache Palkia ist schwach gegen: Fee, Drache

Fee, Drache Palkia Konter:

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall



Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor



Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor



Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall



Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue



Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall



Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall



Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall



Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue



Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue



Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall



Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein



Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostop



Crypto-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Weitere Anmerkungen zu Palkia: Auf den ersten Blick mag es einschränkend sein, dass Palkia nur gegen zwei Typen anfällig ist, aber ihr solltet doch genügend Konter gegen das Pokémon finden. Ein schillerndes Palkia.

Welche WP-Werte hat Palkia in Pokémon Go? Achtet beim Kampf auf diese WP-Werte von Palkia: Raid-Boss-WP - 54.793

- 54.793 Maximale WP beim Fangen von Palkia - 2.280

- 2.280 Maximale WP beim Fangen von Palkia mit Wetterverstärkung (Regen, Windig) - 2.850

Welche Attacken hat Palkia? Die folgenden Sofort- und Lade-Attacken kann Palkia in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Drachenrute (Drache)

Feuerodem (Drache) Mögliche Lade-Attacken : Draco Meteor (Drache)

Hydropumpe (Wasser)

Feuersturm (Feuer)

Nassschweif (Wasser)