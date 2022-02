Pokémon Go: Pandir finden - Welche Quest es aktuell gibt!

Pandir ist eines der Pokémon, die in Pokémon Go eher selten anzutreffen sind. Und das, obwohl es bereits im Sommer 2018 im Spiel eingeführt wurde.

Um ehrlich zu sein ist Pandir nicht das kompetenteste Pokémon, was Kämpfe anbelangt. Das Pokémon vom Typ normal ist aber eines der einzigartigsten Pokémon, die es gibt. In den Hauptspielen der Reihe ist das Muster auf seinem Körper mit jedem Fang anders - von bis zu vier Milliarden möglichen Kombinationen ist die Rede.

Zum Glück gibt es so viele nicht in Pokémon Go, aber auch hier habt ihr insgesamt neun Pandir-Formen zum Fangen und Sammeln.

Alles über Pandir in Pokémon Go:

Welche Pandir-Quest gibt es diesen Monat in Pokémon Go? Was das Fangen von Pandir auch interessant macht, ist, dass es das erste Pokémon im Spiel ist, dass ihr ausschließlich über Feldforschungen fangen könnt. Sobald ihr ihr die jeweilige Feldforschungsaufgabe erfüllt habt, bekommt ihr eine Begegnung mit Pandir als Belohnung dafür. Jeden Monat ändert sich die Feldforschung, die ihr erfüllen müsst, um eine Begegnung mit Pandir zu bekommen. Im Februar 2022 müsst ihr nach folgender Quest Ausschau halten: Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander. Als Belohnung bekommt ihr Pandir in seiner vierten Form (siehe weiter unten). Fünf großartige Curveball-Würfe hintereinander sind nicht unbedingt einfach. Ihr solltet hier nach Pokémon suchen, bei denen der Zielkreis größer ist. Außerdem können Nanabbeeren je nach Pokémon helfen, dass es sich nicht mehr zu viel bewegt oder seitlich bewegt. Falls es bei normalen Pokémon nicht klappt, könntet ihr versuchen, an einem legendären Raid teilzunehmen, da die Zielkreise der legendären Pokémon recht groß sind. Anschließend könnt ihr euch Pandir als Begegnung abholen und müsst es nur noch fangen. Wie bei jeder anderen Belohnung für Feldforschungen kann es nicht fliehen, ihr könnt euch also Zeit lassen und etwa noch eine Sananabeere einsetzen, wenn ihr mehr Pandir-Bonbons haben wollt. Wo finde ich die Pandir-Feldforschung in Pokémon Go? Es gibt nicht den einen Ort, an dem ihr immer diese Quest bekommt. Ihr müsst einfach das nötige Glück haben, um sie bei einem Pokéstop zu bekommen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass ihr womöglich ein Weilchen danach sucht. Da sich erhaltene Feldforschungen löschen lassen, könnt ihr exakt das tun und an anderen Pokéstops weiter danach suchen. Ferner wechseln die Feldforschungsaufgaben an Pokéstops täglich. Wenn ihr an einem Tag also kein Glück habt, versucht es am nächsten erneut. Die Pandir-Quests sind nicht so wahnsinnig häufig zu finden, aber da ihr immer einen Monat Zeit habt, solltet ihr irgendwann schon eine davon finden.