Pokémon Go: Professor Willow bekommt seine eigene Sammelkarte

Es gibt eine Kooperation zwischen Pokémon Go und dem Sammelkartenspiel

Im Zuge dessen erscheint eine Karte von Professor Willow

Nähere Details folgen Ende Mai

In diesem Sommer feiert Pokémon Go seinen mittlerweile fünften Geburtstag.

Das fällt wiederum mit dem 25. Jahrestag der Veröffentlichung der Roten und Grünen Edition von Pokémon zusammen, passt also ganz gut.

Pünktlich zum bevorstehenden Jubiläum von Niantics Pokémon-Abenteuer im Sommer gibt es eine Kooperation zwischen Pokémon Go und dem beliebten Sammelkartenspieln.

Und zwar geht es dabei um Professor Willow, der euch regelmäßig zum Beispiel bei Spezialforschungen in Pokémon Go begegnet und ein fester Bestandteil des Spiels ist.

Professor Willow bekommt eine Sammelkarte.

Im Sommer 2021 wird Professor Willow mit einer eigenen Karte im Pokémon-Sammelkartenspiel verewigt.

"Wir planen, dass diese Karte weltweit überall dort erhältlich sein wird, wo Pokémon-Sammelkartenspiel-Artikel verkauft werden", heißt es.

Und das hoffentlich in möglichst großen Mengen, um Scalpern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Aktuell ist noch nicht bekannt, wie diese Karte am Ende dann aussieht. Eine Ankündigung bezüglich der Kartenillustration und des Inhalts soll nach aktuellem Stand Ende Mai erfolgen.

Gleichzeitig werden dann auch Details darüber bekannt gegeben, wo ihr diese Karte in den jeweiligen Regionen bekommen könnt.

Vor kurzem erschien mit Glänzendes Schicksal die neueste Erweiterung für das Sammelkartenspiel, sie umfasst über 100 schillernde Pokémon. Und für diesen Monat steht bereits Kampfstil in den Startlöchern. Diese Erweiterung führt, wie der Name schon sagt, Kampfstile als neue Spielmechanik ein.

Was Videospiele anbelangt, hat The Pokémon Company kürzlich sowohl zwei Remakes in Form von Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle als auch Pokémon Legenden: Arceus angekündigt.