Pokémon Go Psycho Spektakel - Das müsst ihr zum Event wissen

Das Psycho Spektakel kehrt zu Pokémon Go zurück! Auch in diesem Jahr feiert Niantic wieder dieses Event und im Mittelpunkt stehen dabei auch zwei brandneue Pokémon für das Spiel.

Das solltet ihr über das Psycho Spektakel in Pokémon Go wissen:

Wann findet das Psycho Spektakel in Pokémon Go statt?

Das diesjährige Psycho Spektakel in Pokémon Go läuft rund fünf Tage lang. Los geht es am Mittwoch, den 8. September 2021, um 10 Uhr. Am Montag, den 13. September 2021, um 20 Uhr beendet Niantic den Spaß dann wieder.