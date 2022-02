Pokémon Go: Regirock besiegen - Die besten Konter und Attacken

Regirock zählt zu den legendären Pokémon, die ihr in Pokémon Go zuerst bekämpfen und anschließend auch einfangen könnt. Wie alle anderen legendären Pokémon taucht es in Fünf-Sterne-Raids auf, ihr braucht also mehrere Trainer und mit ein wenig Glück fangt ihr auch ein schillerndes Regirock.

Was ihr über Regirock-Raids in Pokémon Go wissen müsst:

Wie bekämpfe ich Regirock in Pokémon Go? Was ihr beim Kampf gegen Regirock beachten solltet: Regirock Typ: Gestein

Gestein Regirock ist schwach gegen: Wasser, Stahl, Pflanze, Kampf, Boden

Wasser, Stahl, Pflanze, Kampf, Boden Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Kyogre mit Kaskade und Surfer



Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben



Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte



Kapilz mit Konter und Strauchler



Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze



Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue



Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe



Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue

Weitere Anmerkungen zu Regirock: Die Schwächen von Regirock bescheren euch eine Vielzahl möglicher Konter. Eine gute Mischung ist hier nicht verkehrt.

Wie viele WP hat Regirock in Pokémon Go? Regirock hat in Pokémon Go die folgenden WP-Werte: Raid-Boss-WP - 42.768 WP

42.768 WP Maximale WP beim Fangen von Regirock - 1.784 WP

1.784 WP Maximale WP beim Fangen von Regirock mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 2.230 WP Regirock in der schillernden Form.