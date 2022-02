Pokémon Go: Registeel besiegen - Die besten Konter und Attacken

Registeel ist einer der legendären Titanen aus der Hoenn-Region und ihr könnt es in Pokémon Go fangen, um euren Pokédex damit zu ergänzen. Ihr braucht ein wenig Unterstützung für die Fünf-Sterne-Raids, könnt es aber dafür auch mit etwas Glück als schillerndes Registeel fangen!

Was ihr über Registeel-Raids in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Registeel in Pokémon Go? Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Registeel besiegen: Registeel Typ: Stahl

Stahl Registeel ist schwach gegen: Feuer, Kampf und Boden

Feuer, Kampf und Boden Registeel Konter:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Lohgock mit Konter und Lohekanonade







Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf



Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Weitere Anmerkungen zu Registeel: Konzentriert euch auf Pokémon vom Typ Feuer zum Anfang des Kampfes, bevor ihr zu Dual-Pokémon mit den Typen Feuer und Kampf wechselt. Fangt euch das Eisen-Pokémon.

Wie viele WP hat Registeel in Pokémon Go? Folgende WP-Werte hat Registeel in Pokémon Go: Raid-Boss-WP - 33.516

- 33.516 Maximale WP beim Fangen von Registeel - 1.398

- 1.398 Maximale WP beim Fangen von Registeel mit Wetterboost (Schnee) - 1.748 Registeel in der schillernden Form.