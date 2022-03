Pokémon Go: Schattendschungel - Alle Infos zum Event!

Das Schattendschungel-Event ist die neueste Veranstaltung in Pokémon Go und auch diesmal erwarten euch wieder einige brandneue Pokémon im Spiel. Was es während des Events zu tun gibt und was ihr alles fangen könnt, fassen wir in unserem Guide für euch zusammen!

Alles über das Schattendschungel-Event in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Schattendschungel-Event in Pokémon Go? Das Schattendschungel-Event startet am Dienstag, dem 22. März 2022, um 10 Uhr Ortszeit. Es endet sieben Tage später, am Dienstag, dem 29. März 2022, um 20 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon kann ich während des Schattendschungel-Events in Pokémon Go fangen? Folgende Pokémon tauchen während des Schattendschungel-Events verstärkt in der Wildnis auf. Erstmals könnt ihr dabei auch ein schillerndes Waumboll fangen. Safcon

Paras (schillernd möglich)

Owei (schillernd möglich)

Hoothoot (schillernd möglich)

Mogelbaum (schillernd möglich)

Imantis

Kastadur (schillernd möglich)

Pinsir (schillernd möglich)

Waumboll (schillernd möglich) Vom 26. März 2022 um 10 Uhr bis zum 27. März 2022 um 20 Uhr taucht Waumboll zudem verstärkt in Parks auf. Während des Schattendschungel-Events könnt ihr folgenden Pokémon in Raids begegnen: Stufe 1:

Knofensa (schillernd möglich)



Tangela (schillernd möglich)



Strawickl



Waumboll (schillernd möglich)

Stufe 3:

Smettbo



Giflor



Parasek



Kokowei

Stufe 5:

Kapu-Fala

Mega:

Mega Glurak Y (schillernd möglich) Exklusive Feldforschungen während des Schattendschungel-Events in Pokémon Go: Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze - Begegnung mit Owei, Sonnkern, Samurzel oder Kastadur

Fange 5 verschiedene Pokémon vom Typ Pflanze - Begegnung mit Waumboll

Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Raupy oder Waumpel

Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Imantis

Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Paras oder Parasek

Gehe 1 Kilometer - 2 Sananabeeren oder 3 Himmihbeeren