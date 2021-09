Pokémon Go Selfe besiegen - die besten Konter für das Wissens-Pokémon

Das legendäre Pokémon Selfe gehört in Niantics Pokémon Go zu einem legendären Trio und ihr könnt es in Fünf-Sterne-Raids fangen. Unter normalen Umständen taucht es aber nicht in Europa auf, daher seid ihr auf Fern-Raids angewiesen. Es kann auch als schillerndes Selfe gefangen werden.

Das müsst ihr über Selfe in Pokémon Go wissen:

Pokémon Go: Selfe effektiv bekämpfen Ihr braucht effektive Konter im Kampf gegen Selfe? Kein Problem, die haben wir für euch: Selfe Typ: Psycho

Psycho Selfe ist schwach gegen: Käfer, Geist, Unlicht

Käfer, Geist, Unlicht Selfe Konter:

Darkrai mit Standpauke und Spukball



Skelabra mit Bürde und Spukball



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Trikephalo mit Biss und Finsteraura



Yveltal mit Standpauke und Finsteraura



Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura



Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Weitere Anmerkungen zu Selfe: Auch bei Selfe habt ihr eine gute Auswahl an Kontern, genauer gesagt könnt die gleichen wie bei den anderen Pokémon des Trios nehmen.

Selfe WP in Pokémon Go Mit den folgenden WP-Werten ist bei Selfe zu rechnen: Raid-Boss-WP - 35.356 WP

35.356 WP Maximale WP beim Fangen von Selfe - 1.442 WP

1.442 WP Maximale WP beim Fangen von Selfe mit Wetterverstärkung (Windig) - 1.803 WP

Attacken von Selfe in Pokémon Go Selfe beherrscht in Pokémon Go folgende Attacken: Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Sondersensor (Psycho) Mögliche Lade-Attacken: Seher (Psycho)

Sternschauer (Normal)

Donner (Blitz)