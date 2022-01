Pokémon Go: Tauschfunktion nach Bug vorübergehend deaktiviert

Die Möglichkeit zum Tausch von Pokémon in Niantics Pokémon Go ist vorübergehend deaktiviert worden.

Kurz zuvor wurde ein Bug entdeckt, durch den das Feature nicht wie ursprünglich gedacht funktionierte.

Glücks-Pokémon in Hülle und Fülle

Gegen Mitternacht schrieb ein User auf Reddit, er habe gerade 100 Pokémon mit einem Freund getauscht und alle davon hätten sich in ein Glücks-Pokémon verwandelt.

Was natürlich von großem Vorteil wäre, da Glücks-Pokémon grundsätzlich mindestens gute Basiswerte haben und sich einfacher hochzüchten lassen.

Rund eine Stunde später teilte Niantic über den Niantic-Support-Twitter-Account mit, dass das Tauschsystem vorübergehend abgeschaltet wurde.

"Trainer, der Tausch ist derzeit nicht verfügbar, da wir ein Problem untersuchen", heißt es. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und werden euch hier auf dem Laufenden halten. Wir danken euch für eure Geduld."

Trainers, trading is currently unavailable as we investigate an issue. We apologize for the inconvenience, and will continue to update here. Thank you for your patience. — Niantic Support (@NianticHelp) January 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Seitdem gab es kein Update mehr dazu.

Das Problem scheint im Zusammenhang mit der Glücksfreunde-Funktion zu stehen. Hat ein Freund im Spiel den Status eines Glücksfreundes, bekommt man beim nächsten Tausch garantiert ein Glücks-Pokémon.

Normalerweise wird der Status nach erfolgreichem Tausch wieder aufgehoben, in diesem Fall war das aber nicht so und auch die nachfolgend getauschten Pokémon wurden allesamt zu Glücks-Pokémon.

Wann die Funktion wieder verfügbar ist, ist derzeit nicht bekannt. Manche Fans zeigen sich aber überrascht davon, wie schnell Niantic doch auf entdeckte Probleme reagieren kann, wenn Spieler und Spielerinnen dadurch einen Vorteil erlangen.