Pokémon Go Tobutz besiegen - die besten Konter gegen das Willenskraft-Pokémon

Tobutz gehört in Niantics Pokémon Go ebenfalls zu einem legendären Trio, das ihr in Fünf-Sterne-Raids bekämpfen und fangen könnt - mit Glück sogar ein schillerndes Tobutz. In Europa taucht es normalerweise aber nicht auf, weswegen ihr auf Fern-Raids setzen müsst.

Das solltet ihr über Tobutz in Pokémon Go wissen:

Pokémon Go: Tobutz effektiv bekämpfen Die effektivsten Konter gegen Tobutz möchtet ihr gerne wissen? Dann schaut auf die folgenden Zeilen! Tobutz Typ: Psycho

Psycho Tobutz ist schwach gegen: Käfer, Geist, Unlicht

Käfer, Geist, Unlicht Tobutz Konter:

Darkrai mit Standpauke und Spukball



Skelabra mit Bürde und Spukball



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Yveltal mit Standpauke und Finsteraura



Trikephalo mit Biss und Finsteraura



Despotar mit Biss und Knirscher



Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

Weitere Anmerkungen zu Tobutz: Da Tobutz, Selfe und Vesprit sich den gleichen Typ teilen, kommen auch die gleichen Pokémon als Konter bei Tobutz infrage.

Tobutz WP in Pokémon Go Folgende WP-Werte könnt ihr beim Kampf gegen Tobutz erwarten: Raid-Boss-WP - 44.972 WP

44.972 WP Maximale WP beim Fangen von Tobutz - 1.834 WP

1.834 WP Maximale WP beim Fangen von Tobutz mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.293 WP

Attacken von Tobutz in Pokémon Go Tobutz hat das Potenzial, die folgenden Attacken zu lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Sondersensor (Psycho) Mögliche Lade-Attacken: Seher (Psycho)

Sternschauer (Normal)

Feuersturm (Feuer)