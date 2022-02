Pokémon Go Tour: Bleib am Pokéball - Alle Infos zum Event!

Das Event Go Tour: Blei am Pokéball in Pokémon Go dient als Vorbereitung auf die Ende Februar stattfindende Go Tour Johto. Im Zuge dessen könnt ihr einige spezielle Pokémon fangen und zugleich euren Vorrat an Pokébällen aufstocken.

Alles über Go Tour: Bleib am Pokéball in Pokémon Go:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wann startet und endet die Go Tour: Bleib am Pokéball in Pokémon Go? Die Go Tour: Bleib am Pokéball in Pokémon Go startet am Freitag, dem 18. Februar 2022, um 10 Uhr. Das Event endet schließlich am Freitag, dem 25. Februar 2022, um 20 Uhr. Eine Woche lang habt ihr also Zeit zur Aufstockung eurer Vorräte. Das könnt ihr mithilfe der Feldforschungen tun, durch die ihr Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle erhaltet. Außerdem bringt euer Kumpel euch Geschenke, die Pokébälle enthalten. Ferner könnt ihr mit Beginn des Events ein Ballduin-Kostüm im In-Game-Shop kaufen, das an den entsprechenden Charakter aus der Galar-Region beginnt. Zu guter Letzt feiert auch die Entwicklung von Hisui-Voltobal, Hisui-Lektrobal, ihr Debüt in Pokémon Go. Für die Entwicklung sind 50 Bonbons erforderlich.

Welche Pokémon kann ich bei der Go Tour: Bleib am Pokéball in Pokémon Go fangen? Einzelne Pokémon, vor allem ballähnliche, tauchen während der Go Tour: Bleib am Pokébal in Pokémon Go verstärkt in der Wildnis auf. Dabei handelt es sich um folgende: Voltobal (schillernd möglich)

Hisui-Voltobal

Smogon (schillernd möglich)

Marill (schillernd möglich)

Wailmer (schillernd möglich)

Monozyto

Tarnpignon

Pummeluff (schillernd möglich)

Lektrobal

Hutsassa

Galar-Flunschlik (schillernd möglich) Exklusive Feldforschungen während der Go Tour: Bleib am Pokébal in Pokémon Go: Fange 2 Voltobal - 3 Pokébälle

Lande 3 großartige Würfe - 5 Superbälle

Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander - 3 Sananabeeren

Lande 5 gute Würfe - 5 Pokébälle