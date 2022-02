Pokémon Go Tour Johto - Alles, was ihr über das Event wissen müsst!

Der heutige Tag steht in Pokémon Go ganz im Zeichen der Go Tour Johto. Das neueste, große Event im Spiel bietet euch zwei verschiedene Editionen, die sich darauf auswirken, was ihr alles fangen könnt und welchen Pokémon ihr begegnet. Unser Guide zeigt euch die Unterschiede und alles Wichtige!

Alles über die Go Tour Johto in Pokémon Go:

Wann startet und endet die Pokémon Go Tour Johto? Bei der Pokémon Go Tour Johto handelt es sich um ein eintägiges Event. Für die Teilnahme daran benötigt ihr ein Ticket. Die Go Tour Johto findet am Samstag, dem 26. Februar 2022 im Zeitraum von 9 bis 21 Uhr Ortszeit statt.

Wie unterscheiden sich die Goldene und Silberne Edition der Pokémon Go Tour Johto? Habt ihr ein Ticket für die Go Tour Johto gekauft, müsst ihr euch zwischen der Goldenen Edition und der Silbernen Edition entscheiden - eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich! Eure Wahl hat Auswirkungen auf die Pokémon, die ihr fangen könnt, und auf eure Shiny-Chancen bei bestimmten Pokémon. Anbei unser Überblick: Goldene Edition Pokémon, die von Rauch angelockt werden:

Webarak



Skorgla



Teddiursa



Mantax

Erhöhte Chance auf schillernde Pokémon:

Endivie



Feurigel



Karnimani



Webarak



Fluffeluff



Natu



Hoppspross



Sonnkern



Traunfugil



Woingenau



Skorgla



Pottrott



Teddiursa



Quiekel



Mantax



Ho-Oh Silberne Edition Pokémon, die von Rauch angelockt werden:

Ledyba



Botogel



Panzaeron



Phanpy

Erhöhte Chance auf schillernde Pokémon:

Endivie



Feurigel



Karnimani



Ledyba



Pii



Mogelbaum



Hoppspross



Yanma



Tannza



Botogel



Panzaeron



Hunduster



Phanpy



Miltank



Larvitar



Lugia

Welche Vorteile gibt es bei der Pokémon Go Tour Johto für Spieler mit und ohne Ticket? Während des Events können zudem für Ticket-Besitzer und -Besitzerinnen alle Pokémon aus der Johto-Region in der Wildnis und in Raid-Kämpfen auftauchen. Ihr begegnet ihnen bei Feldforschungen, sie werden von Rauch angelockt und schlüpfen aus Eiern. Ihr könnt ab dann sämtliche Johto-Pokémon als schillerndes Exemplar fangen. Dabei tauchen Girafarig, Corasonn, Remoraid, Mantax (nur Goldene Edition), Phanpy (nur Silberne Edition) und Rabauz erstmals in schillernder Form auf. Wenn ihr Glück habt, stoßt ihr zudem auf schillernde Icognito (G, J, O, R, T und U). Icognito wird ebenfalls vom Rauch angelockt. Alle Event-Boni der Pokémon Go Tour Johto: Verschiedene Pokémon werden von Rauch angezogen

Im Shop ist ein kostenloses Bundle mit drei Fern-Raid-Pässen erhältlich

mit drei Fern-Raid-Pässen erhältlich Eier schlüpfen viermal so schnell

Ihr erhaltet bis zu neun kostenlose Raid-Pässe , wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht

, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht Ihr erhaltet doppelt so viele Bonbons für das Ausbrüten von Eiern

für das Ausbrüten von Eiern Ihr erhaltet mehr Bonbons für das Fangen von Johto-Pokémon

für das Fangen von Johto-Pokémon Ihr erhaltet eine exklusive In-Game-Medaille als Andenken an das Event

als Andenken an das Event Macht einen Schnappschuss - eine Überraschung erwartet euch!

Ihr erhaltet besondere Sticker, wenn ihr PokéStops dreht. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich Für alle, die sich kein Ticket für das Event kaufen, gilt während des Event-Zeitraums folgendes: Pokémon, die zuerst in Johto entdeckt wurden, erscheinen in der Wildnis, in Raids und schlüpfen aus 7-km-Eiern. In Raid-Kämpfen erscheinen unter anderem Entei, Suicune, Raikou, Lugia und Ho-Oh . Während des Events gefangene Lugia beherrschen ihre Spezialattacke Luftstoß, und während des Events gefangene Ho-Oh beherrschen ihre Spezialattacke Läuterfeuer.

. Während des Events gefangene Lugia beherrschen ihre Spezialattacke Luftstoß, und während des Events gefangene Ho-Oh beherrschen ihre Spezialattacke Läuterfeuer. Skaraborn und Corasonn , die sonst nur in bestimmten Regionen der Welt anzutreffen sind, erscheinen weltweit in Raid-Kämpfen.

, die sonst nur in bestimmten Regionen der Welt anzutreffen sind, erscheinen weltweit in Raid-Kämpfen. Pichu, Pii, Fluffeluff, Togepi, Rabauz, Kussilla, Elekid und Magby schlüpfen aus 2-km-Eiern

schlüpfen aus 2-km-Eiern Während des Events sind bis zu 6 Spezialtausche möglich

möglich Es gibt fünf wechselnde Habitate mit jeweils unterschiedlichen Pokémon

mit jeweils unterschiedlichen Pokémon Im Hintergrund läuft Musik des Pokémon-Komponisten Junichi Masuda

Es gibt eine befristete Forschung mit Fokus auf Trainerkämpfe

Ihr müsst bis 23 Uhr (Ortszeit) nicht mit Evoli spazieren gehen, um es zu Psiana oder Nachtara zu entwickeln

Wie schließe ich die Sammler-Herausforderungen der Pokémon Go Tour Johto ab? Ihr bekommt zur Pokémon Go Tour jede Menge Sammler-Herausforderungen. Das hier müsst ihr dafür tun: Go Tour Johto - Gold Rauch Fange ein Webarak, Skorgla, Teddiursa und Mantax

Belohnung: 2.022 Sternenstaub, 1 Rauch, 15 Hyperbälle Go Tour Johto - Gold Tausch Tausche ein Ledyba, Botogel, Panzaeron und Phanpy

Belohnung: 2.022 Sternenstaub, 1 Glücksei, 15 goldene Himmihbeeren Go Tour Johto - Silber Rauch Fange ein Ledyba, Botogel, Panzaeron und Phanpy

Belohnung: 2.022 Sternenstaub, 1 Rauch, 15 Hyperbälle Go Tour Johto - Silber Tausch Tausche ein Webarak, Skorgla, Teddiursa und Mantax

Belohnung: 2.022 Sternenstaub, 1 Glücksei, 15 goldene Himmihbeeren Go Tour Johto - Entwickeln Entwickle alle Johto-Pokémon

Belohnung: 25.100 EP, 3 Sonderbonbons, 1 Sternenstück Go Tour Johto - Spezial Fange ein Dummisel, Baldorfish, Damhirplex, Farbeagle, Kapoera, Celebi und Garados

Belohnung: 2.510 EP, 1 Rauch, 2.510 Sternenstaub Go Tour Johto - Raid Fange ein Icognito, Skaraborn, Corasonn, Raikou, Entei, Suicune, Lugia und Ho-Oh

Belohnung: 1 Lade-TM, Begegnung mit Icognito, 1 Sofort-TM Go Tour Johto - Neuborkia Fange ein Endivie, Feurigel, Karnimani, Wiesor, Hoothoot, Hoppspross, Evoli und Quaputzi

Belohnung: 1 Rauch, Begegnung mit Quaxo, 15 Superbälle Go Tour Johto - Viola City Fange ein Togetic, Natu, Voltilamm, Yanma, Felino, Kramurx, Golbat und Flegmon

Belohnung: 1 Rauch, Begegnung mit Togetic, 15 Superbälle Go Tour Johto - Dukatia City Fange ein Marill, Felino, Woingenau, Snubbull, Remoraid, Miltank, Porygon und Chaneira

Belohnung: 1 Rauch, Begegnung, 15 Superbälle Go Tour Johto - Nationalpark Fange ein Lampi, Mogelbaum, Sonnkern, Girafarig, Tannza, Pottrott, Sichlor und Duflor

Belohnung: 1 Rauch, Begegnung, 15 Superbälle Go Tour Johto - Silberberg Fange ein Traunfugil, Sniebel, Schneckmag, Quiekel, Hunduster, Larvitar, Onix und Seemon

Belohnung: 1 Rauch, Begegnung, 15 Superbälle

Wie löse ich die Spezialforschung der Pokémon Go Tour Johto? Die Spezialforschung der Pokémon Go Tour Johto umfasst eine ganze Reihe an Aufgaben. Das müsst ihr tun: Pokémon Go Tour Johto (1/9) Verschicke 1 Geschenk an einen Freund - 1 Rauch

Benutze 1 Rauch - 50 Pokéball

Fange 20 Pokémon - 3 Nanabbeeren

Belohnung: Ho-Oh-Flügel, 50 Pokébälle, 1 Glücksesi Pokémon Go Tour Johto (2/9) Entscheidung: Karnimani, Feurigel oder Endivie Pokémon Go Tour Johto - Endivie (3/9) Belohnung abholen - Endivie

Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon - 25 Endivie-Bonbons

Entwickle 1 Endivie - 1 Knursp

Belohnung: Lugia-Brille, Begegnung mit Dummisel, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto - Feurigel (3/9) Belohnung abholen - Feurigel

Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon - 25 Feurigel-Bonbons

Entwickle 1 Feurigel - 1 Knursp

Belohnung: Lugia-Brille, Begegnung mit Dummisel, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto - Karnimani (3/9) Belohnung abholen - Karnimani

Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon - 25 Karnimani-Bonbons

Entwickle 1 Karnimani - 1 Knursp

Belohnung: Lugia-Brille, Begegnung mit Dummisel, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto (4/9) Besiege 3 Mitglieder von Team Go Rocket - 5 Beleber

Erlöse 3 Crypto-Pokémon - 500 Sternenstaub

Verdiene 3.000 Sternenstaub - 1 Supertrank

Belohnung: 3x Rocket-Radar, Begegnung mit Baldorfish, 25 Mantax-Bonbons (Gold), 25 Phanpy-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto - Endivie (5/9) Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab - 50 Pokébälle

Lande 5 großartige Würfe - 2x Metallmantel

Fange 20 Pokémon - 50 Endivie-Bonbons

Belohnung: 3x Rocket-Radar, Begegnung mit schillerndem Garados, 50 Endivie-Bonbons Pokémon Go Tour Johto - Feurigel (5/9) Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab - 50 Pokébälle

Lande 5 großartige Würfe - 2x Metallmantel

Fange 20 Pokémon - 50 Feurigel-Bonbons

Belohnung: 3x Rocket-Radar, Begegnung mit schillerndem Garados, 50 Feurigel-Bonbons Pokémon Go Tour Johto - Karnimani (5/9) Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab - 50 Pokébälle

Lande 5 großartige Würfe - 2x Metallmantel

Fange 20 Pokémon - 50 Karnimani-Bonbons

Belohnung: 3x Rocket-Radar, Begegnung mit schillerndem Garados, 50 Karnimani-Bonbons Pokémon Go Tour Johto - Endivie (6/9) Entwickle 1 Lorblatt - 50 Superbälle

Verwende 5 Power-ups bei Pokémon - 100 Sternenstaub

Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel - 2x Sonnenstein

Belohnung: 1 Brutmaschine, Begegnung mit Damhirplex, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto - Feurigel (6/9) Entwickle 1 Igelavar - 50 Superbälle

Verwende 5 Power-ups bei Pokémon - 100 Sternenstaub

Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel - 2x Sonnenstein

Belohnung: 1 Brutmaschine, Begegnung mit Damhirplex, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto - Karnimani (6/9) Entwickle 1 Tyracroc - 50 Superbälle

Verwende 5 Power-ups bei Pokémon - 100 Sternenstaub

Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel - 2x Sonnenstein

Belohnung: 1 Brutmaschine, Begegnung mit Damhirplex, 25 Ledyba-Bonbons (Gold), 25 Webarak-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto (7/9) Verschicke 1 Geschenk mit einem Sticker - 25 Hyperbälle

Brüte 2 Eier aus - 1 Up-Grade

Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab - 2x King-Stein

Belohnung: 1 Lockmodul, Begegnung mit Kapoera, 25 Mantax-Bonbons (Gold), 25 Phanpy-Bonbons (Silber) Pokémon Go Tour Johto (8/9) Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel - 1 Sternenstück

Lande 3 gute Würfe hintereinander - 1.000 EP

Verschicke 20 Pokémon - 3 Sonderbonbons

Belohnung: Ho-Oh-Shirt (Gold), Lugia-Shirt (Silber), Begegnung mit Celebi, 1.000 Sternenstaub Pokémon Go Tour Johto (9/9) Belohnung abholen - 1.000 EP

Belohnung abholen - 1.500 Sternenstaub

Belohnung abholen - 1.000 EP

Belohnung: 1 Lockmodul, 25 Celebi-Bonbons, 4.500 Sternenstaub

Was muss ich für die Meisterwerk-Forschung der Pokémon Go Tour Johto tun? Ticketbesitzer und -besitzerinnen, die die Spezialforschung zur Pokémon Go Tour Johto abschließen, erhalten Zugriff auf eine spezielle Meisterwerk-Forschung. Im Laufe dieser Forschung begegnet ihr Apex-Crypto-Ho-Oh und Apex-Crypto-Lugia. Wenn ihr ein Ticket habt, erhaltet ihr unabhängig von der Wahl eure Edition beide davon. Apex-Crypto-Ho-Oh beherrscht die Attacke Läuterfeuer+, durch eine Erlösung wird diese zu Läuterfeuer++. Bei Apex-Crypto-Lugia habt ihr Luftstoß+ als Attacke, die bei einer Erlösung zu Luftstoß++ wird. Apex (1/4) Verdiene 100.000 EP - 10 Hypertränke

Schließe 100 Feldforschungsaufgaben ab - 1.000 EP

Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon - Begegnung

Belohnung: 1.000 EP, 20 Ho-Oh-Bonbons, 1.000 Sternenstaub