Pokémon GO Tour Johto - Alle Standorte für die Live-Events im Februar enthüllt

Entwickler Niantic hat nun die Standorte aller Live-Events für die kommende Pokémon GO Tour Johto veröffentlicht.

Im Februar geht das Johto-Event an diese drei Standorte

Die Pokémon GO Tour findet am Samstag, dem 26. Februar 2022 statt. Hier kann jeder Hobby-Trainer teilnehmen. Wer mehr aus seiner Johto-Tour herausholen möchte, kann das einen Tag später bei den Live-Events tun. Am 27. Februar 2022 starten die kostenpflichtigen Veranstaltungen an drei ausgewählten Orten statt.

Diese sind Monterrey in Mexiko. Hierzu geht es in den Parque Fundidora. Auch beim Laternenfestival in Kaohsiung, Taiwan, findet eines der Live-Events statt. Der letzte Standort ist das Yas Bay in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Die Live-Events der Johto-Tour verschlägt es an ferne Orte.

Das Konzept dieser ortsgebundenen Live-Events im direkten Zusammenhang mit einer Pokémon GO Tour hat es zuvor noch nicht gegeben. Für Pokémon-GO-Fans vor Ort eine tolle Sache - wer das Pech hat weit entfernt dieser Orte zu leben, sollte sich während der Pandemie wohl zweimal überlegen, ob das Event einen solchen Abstecher wert ist.

Welche Belohnungen könnt ihr für 25 Dollar erwarten?

Tickets für die Johto-Tour am Samstag könnt ihr bereits im Shop von Pokémon GO kaufen. Sie kosten 11,99 Euro und berechtigen euch zur Teilnahme am ortsunabhängigen Teil der Tour. Von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr könnt ihr am 26. Februar 2022 von jedem Standort aus mitmachen.

Für das Live-Event an den drei Standorten am 27. Februar werden 25 USD (etwa 22 Euro) fällig, schreibt das Team in seinem Blog. Erstattungen für die Tickets sind nicht möglich.

Und was bringt euch das Event? Neben einer Event-Spezialforschung und Bonus-Bonbons gibt es verschiedene Habitate mit eigenen Sammler-Herausforderungen, sechs Spezial-Tausche, Überraschungen für eure Schnappschüsse und bis zu neun kostenlose Raid-Passe für das Drehen an Arenen-Scheiben.

Zusätzlich bekommt ihr eine exklusive Medaille, besondere Sticker und es gibt einen Konfetti-Regen auf der Karte während des gesamten Events. Wer Live vor Ort ist, kann die Fotopunkte und Loung-Bereiche nutzen und exklusiven Merch kaufen.

Weitere Informationen folgen "bald".