Pokémon Go Tour: Kanto - Alle Aufgaben gelöst, wie ihr Shiny Mew und Ditto fangt

Die Pokémon Go Tour: Kanto ist das neueste Ticket-Event in Pokémon Go und steht ganz im Zeichen der ersten Pokémon-Generation. Es gibt eine Vielzahl an Pokémon zu fangen und Aktivitäten zu meistern. Wir haben hier alle Details für euch!

Was ihr über die Pokémon Go Tour: Kanto wissen müsst:

Wann findet die Pokémon Go Tour: Kanto statt? Die Pokémon Go Tour: Kanto ist ein neues Ticket-Event in Pokémon Go und findet hauptsächlich an einem Tag statt, abgesehen von der Spezialforschung und den Herausfordeurngen (dazu mehr weiter unten). Der Hauptteil des Events findet am Samstag, den 20. Februar 2021, von 9 bis 21 Uhr statt.

Welche Vorteile haben Ticket-Besitzer bei der Pokémon Go Tour: Kanto? Ein Ticket für die Pokémon Go Tour: Kanto ist zum Preis von 11,99 Euro im In-Game-Shop des Spiels erhältlich. Das Ticket beschert euch einige Vorteile, die ihr an diesem Tag genießen könnt. Alle Pokémon aus der Kanto-Region erscheinen in der Wildnis, in Raid-Kämpfen, als Begegnung für Forschungsaufgaben, bei der Nutzung von Rauch und Lockmodulen und sind als Entwicklung erhältlich. Macht außerdem ein paar Schnappschüsse, um Relaxo zu begegnen. Das umfasst auch alle schillernden Formen aus Kanto, was heißt, dass während des Events noch einige neue schillernde Formen hinzukommen, die es bisher nicht gab: Habitak, Ibitak, Paras, Parasect, Kicklee, Nockchan, Ditto, Relaxo und Mew. Weiterhin erhaltet ihr mehr Bonbons fürs Fangen von Pokémon, die aus der Kanto-Region stammen. Und obendrein gibt es für Ticket-Besitzer und -Besitzerinnen noch exklusive Spezialforschungen und Sammler-Herausforderungen. Zudem können mehrere legendäre Pokémon, die während des Events fangbar sind, exklusive Attacken haben: Arktos - Orkan

Lavados - Himmelsfeger

Mewtu - Psychostoß

Zapdos - Donnerschock Es gibt eine Menge zu tun während des Events.

Was gibt es ohne Ticket zu tun? Wer kein Ticket kauft, geht nicht gänzlich leer aus. "Einige Pokémon" aus der Kanto-Region erscheinen für alle häufiger in der Wildnis und in Raid-Kämpfen, ebenso könnt ihr in Raids gegen Arktos, Lavados, Mewtu und Zapdos antreten. Weiterhin gibt's eine befristete Forschung zum Event und die Tauschdistanz wird auf 40 Kilometer erhöht.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Roter und Grüner Edition? Wer sich ein Ticket für das Event kauft oder gekauft hat, kann sich zwischen zwei verschiedenen Editionen entscheiden. Klickt dazu das Ticket in eurem Beutel an und wählt die gewünschte Edition aus. Je nach Wahl gibt es kleinere Unterschiede, die sich auf vom Rauch angelockte Pokémon und auf schillernde Exemplare auswirken. Bedenkt dabei, dass ihr eure Entscheidung nicht rückgängig machen könnt! Rote Edition Exklusive Pokémon im Rauch: Rettan, Myrapla, Menki, Fukano, Sichlor und Elektek

Höhere Chance auf folgende schillernde Pokémon: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Taubsi, Rettan, Pikachu, Nidoran ♀, Myrapla, Digda, Menki, Fukano, Ponita, Muschas, Traumato, Krabby, Kicklee, Schlurp, Sichlor, Elektek, Evoli, Kabuto und Dratini Grüne Edition Exklusive Pokémon im Rauch: Sandan, Vulpix, Mauzi, Knofensa, Magmar und Pinsir

Höhere Chance auf folgende schillernde Pokémon: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Taubsi, Pikachu, Sandan, Nidoran ♂, Vulpix, Mauzi, Enton, Knofensa, Kleinstein, Owei, Nockchan, Smogon, Tangela, Seeper, Magmar, Pinsir, Evoli, Amonitas und Dratini

Der Zeitplan der Pokémon Go Tour: Kanto Darüber hinaus ist das Event den Tag über in verschiedene Stundenblöcke unterteilt, die von fünf verschiedenen Orten aus der Kanto-Region inspiriert sind und euch je nach Uhrzeit verschiedene Pokémon-Spezies häufiger vor die Nase setzen. So sieht der Zeitplan des Events aus: 9 Uhr bis 10 Uhr: Alabastia

10 Uhr bis 11 Uhr: Marmoria City

11 Uhr bis 12 Uhr: Azuria City

12 Uhr bis 13 Uhr: Fuchsania City

13 Uhr bis 14 Uhr: Pokémon-Liga

14 Uhr bis 15 Uhr: Alabastia

15 Uhr bis 16 Uhr: Marmoria City

16 Uhr bis 17 Uhr: Azuria City

17 Uhr bis 18 Uhr: Fuchsania City

18 Uhr bis 19 Uhr: Pokémon-Liga

19 Uhr bis 21 Uhr: Pokémon aus allen vorherigen Stunden Folgende Pokémon tauchen zu den jeweiligen Stunden auf: Alabastia

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Raupy, Hornliu, Taubsi, Rattfratz, Habitak, Pikachu, Zubat Marmoria City

Nidoran (männlich und weiblich), Piepi, Paras, Digda, Kleinstein, Magnetilo, Onix, Voltobal, Rihorn Azuria City

Pummeluff, Enton, Quapsel, Tentacha, Muschas, Krabby, Seeper, Goldini, Sterndu, Karpador Fuchsania City

Bluzuk, Abra, Ponita, Sleima, Nebulak, Traumato, Owei, Smogon, Amonitas, Kabuto Pokémon-Liga

Machollo, Flegmon, Dodu, Jurob, Kicklee, Nockchan, Rossana, Evoli, Porygon, Dratini Die Kanto-Region steht im Fokus.