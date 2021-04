Pokémon Go Umweltwoche: Die neue befristete Forschung gelöst - fangt erstmals Bithora!

Die Umweltwoche in Pokémon Go ist da! Ihr könnt euch denken, worum es dabei geht, nicht wahr? Im Zuge dessen gibt auch ein brandneues Pokémon sein Debüt im Spiel - und eine neue schillernde Form gibt's noch dazu.

Das solltet ihr über die Umweltwoche in Pokémon Go wissen:

Wann findet die Umweltwoche in Pokémon Go statt?

Fünf Tage lang habt ihr Zeit, um an der Umweltwoche teilzunehmen. Los geht es am Dienstag, den 20. April 2021, um 10 Uhr, das Event endet schließlich am Sonntag, den 25. April 2021, um 20 Uhr.

Die Umwelt steht in dieser Woche im Zentrum des Geschehens, also könnt ihr euch vielleicht schon das ein oder andere Pokémon ausmalen, das öfter auftaucht.