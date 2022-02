Pokémon Go: Valentinstag 2022 - Pokémon-Debüts und Sammler-Herausforderungen!

Auch dieses Jahr ist wieder Valentinstag und der wird natürlich auch erneut in Pokémon Go gefeiert. In diesem Jahr erwarten euch anlässlich dessen neue Pokémon-Debüts und einige Herausforderungen. Besonders Pokémon gibt's obendrein zu fangen. Unser Guide hat alle Einzelheiten für euch!

Alles über den Valentinstag 2022 in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Valentinstag 2022 Event in Pokémon Go? Das Valentinstag 2022 Event in Pokémon Go beginnt am Donnerstag, dem 10. Februar 2022, um 10 Uhr. Das Event endet wiederum am Montag, dem 14. Februar 2022, um 20 Uhr. Während des Events haben Lockmodule eine doppelt so lange Laufzeit. Darüber hinaus erhaltet ihr von eurem Kumpel-Pokémon häufiger Items und beim Fangen gibt es die doppelte Menge an Bonbons. Obendrein ist eine neue Form für Coiffwaff während des Events verfügbar. Währenddessen könnt ihr ein Coiffwaff mit Zottelform in die Herzchenschnitt-Form verwandeln. Wenn ihr während des Events ein Kirlia zu Galagladi oder Guardevoir entwickelt, lernen diese die Lade-Attacke Synchrolärm. Auch Galagladi und Guardevoir, die ihr währenddesen in Raids fangt, beherrschen diese Attacke.

Welche Pokémon kann ich beim Valentinstag 2022 Events in Pokémon Go fangen? Einzelne Pokémon tauchen während des Valentinstag 2022 Events in Pokémon Go verstärkt in der Wildnis auf. Dabei handelt es sich um folgende: Chaneira (schillernd möglich)

Plusle (schillernd möglich)

Minun (schillernd möglich)

Volbeat (schillernd möglich)

Illumise (schillernd möglich)

Liebiskus (schillernd möglich)

Fleknoil (schillernd möglich)

Flabébé Rotblütler (nur in Europa, Naher Osten und Afrika)

Flabébé Blaublütler (nur in der Region Asien-Pazifik)

Flabébé Gelbblütler (nur auf dem amerikanischen Kontinent)

Coiffwaff (Zottelform)

Miltank (schillernd möglich)

Ohrdoch (schillernd möglich)

Mamolida (schillernd möglich)

Flabébé (Weißblütler)

Flabébé (Orangeblütler) In Raids sieht es beim Valentinstag 2022 Event wie folgt aus: Stufe 1:

Miltank (schillernd möglich)



Roselia (schillernd möglich)



Ohrdoch (schillernd möglich)



Coiffwaff (Zottelform)

Stufe 3:

Nidoqueen



Nidoking



Schlurp (schillernd möglich)



Guardevoir



Galagladi

Stufe 5:

Registeel (schillernd möglich)

Mega:

Mega-Hundemon (schillernd möglich) Exklusive Feldforschungen während des Valentinstag 2022 Events in Pokémon Go: Fange 5 Pokémon - Begegnung mit Liebiskus

Fange 20 Liebiskus - Begegnung mit Mamolida

Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel - Begegnung mit Pikachu oder Evoli

Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Pandir

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Trasla

Gewinne 1 Raid - Begegnung mit Quabbel (männlich oder weiblich)